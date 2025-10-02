Primăria Sectorului 2 va planta în următorul an peste 40.000 de arbori

Primăria Sectorului 2 a lansat o campanie de înverzire prin care cel puţin 40.000 de arbori vor fi plantaţi, până la sfârşitul anului viitor, pe străzile şi în spaţiile verzi ale acestei zone administrativ-teritoriale.

Printre speciile alese de peisagişti se numără teiul, frasinul, mesteacănul, salcâmul şi catalpa, arbori care aduc umbră, oxigen şi frumuseţe mediului urban.

Campania de toamnă nu se rezumă doar la plantarea de arbori, ci include şi lucrări de înfrumuseţare a spaţiilor verzi prin: 140.000 de fire de gard viu, 6.000 de trandafiri, 50.000 de flori perene şi 50.000 de bulbi de flori de toamnă, scrie Agerpres.

Această campanie face parte din proiectul "Sectorul 2, un sector verde" de creştere a suprafeţei verzi, de regenerare urbană şi de consolidare a identităţii cartierelor printr-un mediu mai curat şi mai atractiv.

"Ne dorim un Sector 2 mai verde, mai sănătos şi mai prietenos cu locuitorii săi. Fiecare alveolă eliberată de arbori uscaţi sau de rădăcini vechi va prinde din nou viaţă prin plantarea unor copaci noi. Doar pe bulevardele Carol şi Ferdinand, echipele Primăriei Sectorului 2 au identificat 40 de astfel de spaţii libere, care vor fi completate cu arbori tineri. Este un pas important pentru creşterea calităţii vieţii şi pentru frumuseţea comunităţii noastre", a declarat primarul Rareş Hopincă.