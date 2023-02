Un jandarm a zgâriat intenționat o mașină oprită neregulamentar VIDEO

​Un șofer care și-a parcat mașina neregulamentar în mijlocul unei străzi din București pe avarii ca să meargă la bancă și-a găsit-o zgâriată, însă șocul a fost mult mai mare când a aflat cine a făcut acest lucru.

Când a văzut imaginile surprinse de camerele de supraveghere a observat că persoana care-i zgârie mașina se afla într-o mașină cu însemnele Jandarmeriei. A scos mâna pe geam și a zgâriat autoturismul.

​„Am avut o urgență. Am lăsat mașina, într-adevăr, în mijlocul drumului pe avarii, aveam și numărul de telefon pe parbriz, la vedere. Am intrat unde aveam treabă la bancă. Când am ieșit de acolo am constatat că mașina era zgâriată. Uitându-mă în jur am văzut că nu sunt camere de luat vederi la bancă. Până la urmă mi-am adus aminte că în zonă locuiește un prieten și l-am întrebat dacă are o cameră în zona respectivă. A scos camera și am observat de fapt cine era vinovatul”, a declarat șoferul pentru B1 TV.

El a precizat că va face plângere penală împotriva celui care a făcut așa ceva: „În ce țară trăim, pentru ce plătim pensii speciale, pentru ce plătim sporuri de risc? Care era riscul jandarmului? Ce treabă aveau acolo jandarmii, ce fac ei toată ziua, cu asta se ocupă?. Nu cred că scrie în vreo lege că trebuie să zgârie o mașină parcată neregulamentar. Putea să cheme Poliția Locală”.

„Ne prezentăm scuze publice“

Jandarmeria a emis un comunicat cu privire la acest caz: „În acest caz, au fost dispuse măsuri urgente de identificare și verificare a acestui incident regretabil, în urma cărora vor fi luate măsuri de sancționare drastică, în conformitate cu regulamentele militare. Este un comportament care nu se justifică în nicio situație, mai ales din partea unui reprezentant învestit cu exercițiul autorității publice. Dacă se va constata că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, vom înainta, de urgență, Parchetului Militar pentru verificare și vom acorda tot sprijinul organelor abilitate să soluționeze acest incident regretabil. Ne prezentăm scuze publice și reiterăm că un astfel de comportament nu caracterizează instituția Jandarmeriei”.