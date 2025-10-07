Un elev a pulverizat spray lacrimogen pe holurile liceului din Buftea. Trei elevi şi doi profesori au avut nevoie de îngrijiri medicale

Trei elevi, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, precum şi două cadre didactice de la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea au avut nevoie de îngrijiri medicale, marţi, după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen pe holurile unităţii. Poliţia a demarat o anchetă.

”La data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 10:00, poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Buftea au fost sesizaţi prin apel S.N.U.A.U. 112 de către o persoană cu privire la faptul că, în cadrul unui unităţi de învăţământ, din oraşul Buftea, persoane necunoscute ar fi pulverizat cu spray lacrimogen, în incinta unităţii, afectând mai multe persoane”, a transmis, marţi, IPJ Ilfov, scrie News.

În urma evenimentului, au primit îngrijiri medicale 3 elevi, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, precum şi 2 cadre didactice, de 52 şi 56 de ani.

Poliţiştii continuă cercetările cu privire la circumstanţele şi împrejurările în care a avut loc evenimentul, pentru luarea măsurilor legale care se impun.

