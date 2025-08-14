Un copil de 4 ani a primit o parte din ficatul mamei. Transplantul a fost realizat la un spital din Capitală

O operație la un pacient de 4 ani, care a primit o parte din ficatul mamei sale, a fost realizată cu succes la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşi, a anunțat joi Agenţia Naţională a Transplantului.

"Transplant hepatic pediatric la un pacient de 4 ani la Spitalul Grigore Alexandrescu care a primit o parte din ficatul mamei", a transmis Agenţia Naţională a Transplantului, pe pagina sa de Facebook.

Medicul Vlad Braşoveanu, care a postat un scurt mesaj pe Facebook, a precizat la rândul său că intervenţia a fost realizată cu succes

"Astăzi, o fetita de 4 ani a primit o nouă șansă la viață prin transplant hepatic de la donator viu.. mama ei", a scris el.

Acesta a precizat, de asemenea, că intervenția a fost realizata impreuna cu echipa de la Spitalul Grigore Alexandrescu.

Medicii au realizat, de la începutul acestui an, mai multe transplanturi de organe la pacienţi pediatrici. În luna iunie, o fetiţă de 14 ani din Teleorman a beneficiat de un transplant de cord efectuat la Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) din Târgu Mureş.