Un tramvai de pe linia 21 din București a rămas blocat luni, 20 iulie, timp de aproximativ o oră, după ce o mașină parcată pe șine a împiedicat circulația.

Incidentul s-a produs pe strada Cavafii Vechi, pe sensul de mers spre Piața Sfântul Gheorghe, și a fost semnalat de Societatea de Transport București (STB) la ora 10.42.

Circulația tramvaielor de pe linia 21 a fost reluată la ora 11.29, după îndepărtarea autoturismului care bloca șinele.

Sursă video: Facebook/Mihai-Marco Percă

În februarie 2025, STB anunța că a înregistrat 334 de cazuri de blocaje cauzate de parcări neregulamentare, care au dus la un total de peste 8000 de minute de întârziere pe mai multe linii importante.

„Aceste incidente afectează nu doar transportul public, ci și traficul general din București”, avertiza compania.

STB a salutat inițiativa polițiștilor locali de sector de a ridica mașinile parcate ilegal pe liniile de tramvai și a cerut intensificarea controalelor pentru prevenirea unor astfel de incidente.

Zonele cu cele mai multe blocaje raportate:

Strada Episcopiei – linia 368

Strada Grigore Cobălcescu – liniile 24 și 44

Strada Mecet – linia 70

Strada Puțul lui Crăciun – linia 42

Calea Moșilor – linia 21

Bulevardul Iuliu Maniu – liniile 61, 62, 63

Un caz asemănător a avut loc săptămâna trecută, dar pe DN7, unde traficul a fost îngreunat în zona Valea Oltului, după ce un autoturism Mercedes înmatriculat în Marea Britanie a fost „abandonat” pe carosabil, pe sensul de mers Sibiu–Vâlcea.