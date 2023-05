Un bărbat a fost înjunghiat în fața unui restaurant din Bragadiru, unde era o nuntă

Un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani a fost înjunghiat duminică noapte în fața unui restaurant din Bragadiru, județul Ilfov, iar agresorul este de negăsit. Rănitul se afla la o nuntă, iar patronul localului susține că suspectul nu s-ar număra printre cei care au luat parte la eveniment.

Poliția a fost alertată în jurul orei 22, când nuntașii au descoperit că bărbatul zăcea aproape fără suflare în apropierea localului, potrivit știrilorprotv.ro.

Surse din poliție spun că invitatul venise la petrecere cu fratele și cumnata lui, dar nimeni nu știe exact cu cine s-ar fi certat și care ar fi fost motivul disputei.

„Nu am aflat pur și simplu nimic, decât că două persoane se ceartă afară și când am ieșit afară, una dintre persoane era căzută și înjunghiată. Cealaltă persoană nu știu cine este, nu am văzut-o, nu o cunoaștem. Cel căzut era de la eveniment, dar în restaurant nu s-a întâmplat nicio discuție, nicio ceartă. Agresorul nu-i de aici, nu știm de ce s-au certat și ce s-a întâmplat”, a declarat patronul restaurantului.

Echipajele de salvare sosite la fața locului au reușit să îl stabilizeze pe bărbat, care a fost transportat apoi la spital.

Polițiștii au luat probe și încearcă să îl găsească pe agresor.

În ciuda episodului nefericit, nuntașii au continuat petrecerea