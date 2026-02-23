Dublă tragedie într-un bloc din Deva. Doi bărbaţi au fost găsiţi morţi în apartamente diferite. Reacția Poliției

Doi bărbaţi, unul de 63 de ani şi altul de 38 de ani, au fost găsiţi morţi într-un bloc din Deva, în apartamente diferite. În urma cercetărilor şi a necropsiei, s-a stabilit că ei s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon.

O femeie, rudă cu bărbatul de 63 de ani, a sesizat autorităţile, după ce acesta nu a mai răspuns apelurilor.

”Poliţia Municipiului Deva a fost sesizată, în data de 22 februarie, de către o femeie, cu privire la faptul că o persoană nu răspunde la telefon, existând riscul ca aceasta să fie decedată. Poliţiştii s-au deplasat la adresa indicată, unde au identificat într-un apartament al imobilului un bărbat de 63 de ani, din comuna Turdaş, decedat. În timpul efectuării cercetărilor la faţa locului, la etajul superior al imobilului, într-un alt apartament, a fost descoperită o altă persoană decedată, respectiv un bărbat de 38 de ani, domiciliat în municipiul Deva”, a precizat IPJ Hunedoara, scrie News.

Trupurile neînsufleţite au fost transportate la Serviciul Judeţean de Medicină Legală.

”În urma efectuării necropsiei medico-legale, s-a stabilit faptul că decesul celor două persoane, găsite fără viaţă într-un imobil din municipiul Deva, în cursul zilei de 22 februarie a.c., ar fi survenit ca urmare a intoxicaţiei cu monoxid de carbon. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Hunedoara.

Se pare că bărbatul de 63 de ani se încălzea cu o sobă, aceasta fiind sursa care a declanșat intoxicația cu monoxid de carbon atât în locuința sa, cât și la etajul superior, unde a fost găsit mort celălalt bărbat.