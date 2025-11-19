search
Ultimul cinema de cartier din Bucureşti va fi reconstruit. Cinema Europa împlinește 90 de ani

0
0
Publicat:

Cinema Europa, ultimul cinema de cartier al Bucureştiului, împlineşte anul acesta 90 de ani de la înfiinţare şi marchează momentul printr-un eveniment special organizat miercuri, şi prin lansarea campaniei #LocCuLoc - un program amplu de renovare prin care sala va fi reconstruită scaun cu scaun, cu sprijinul comunităţii şi al partenerilor.

Cinema Europa FOTO: Facebook/Cinema Europa
Cinema Europa FOTO: Facebook/Cinema Europa

Înfiinţat în 1935, Cinema Europa (fostul Mioriţa) este unul dintre puţinele spaţii cinematografice interbelice care au supravieţuit în Bucureşti. Acum nici 12 luni, clădirea se afla într-o stare avansată de degradare, cu o sală aproape goală şi riscul real de a fi pierdută definitiv. Preluat de Asociaţia Sustin.org, cinematograful a trecut în ultimul an printr-un proces accelerat de revitalizare, ajungând la peste 400 de filme proiectate, 50.000 de spectatori, zeci de weekenduri tematice şi o comunitate activă de voluntari care ţine locul viu, seară de seară, scrie News.

Campania #LocCuLoc reprezintă următoarea etapă majoră în reabilitarea cinematografului. Proiectul propune o reconstruire integrală a sălii, scaun cu scaun, iar fiecare „loc adoptat” susţine direct modernizarea infrastructurii: de la reparaţii generale ale clădirii la amenajarea foaierului, recondiţionarea sălii şi modernizarea completă a echipamentului tehnic de proiecţie.

Eveniment aniversar 

Aniversarea este marcată printr-un eveniment special găzduit chiar la Cinema Europa (Calea Moşilor 127). Seara, de la ora 18:00, publicul este aşteptat cu muzică live şi un welcome drink, într-o atmosferă inspirată de anii ’20, pentru a celebra poveştile care au ţinut cinematograful în viaţă şi comunitatea care l-a readus pe hartă.

Începând cu ora 19:00, reprezentanţii Asociaţiei Sustin.org, voluntarii Cinema Europa şi Irina-Margareta Nistor, Ambasador Cinema Europa, vor spune povestea locului – de la un cinema aproape abandonat la un spaţiu cultural care, în numai un an, s-a transformat într-o comunitate vie, cu sala plină weekend de weekend. Seara continuă cu proiecţia filmului Midnight in Paris, o alegere simbolică, un film despre memorie, artă şi locuri care îşi păstrează sufletul, la fel ca Cinema Europa, şi se încheie cu socializare în foaier pe ritmul muzicii live în stilul anilor ’20.

Campania #LocCuLoc: un plan de renovare în trei etape, cu sprijinul comunităţii

În aceeaşi seară va fi lansată oficial campania #LocCuLoc, iniţiativa prin care fiecare spectator poate contribui direct la reconstrucţia cinematografului. Aceasta reprezintă următoarea etapă majoră în reabilitarea cinematografului şi propune o reconstruire integrală a sălii, astfel că fiecare „loc adoptat” susţine direct modernizarea infrastructurii: de la confortul scaunului, la tratamente acustice, ecran, sunet, lumini, foaier şi sistemul tehnic de proiecţie.

Investiţia totală estimată este de 760.000 de euro, structurată în trei etape:

• Etapa 1 – Start & Proiecţie activă (220.000 euro): reparaţii generale, recondiţionarea scaunelor, amenajarea foaierului, achiziţia proiectorului principal.

• Etapa 2 – Confort & Infrastructură (320.000 euro): modernizarea completă a sălii, sisteme HVAC, instalaţii electrice şi tratamente acustice.

• Etapa 3 – Experienţă completă (220.000 euro): sistem audio Dolby, ecran nou, afişaj digital şi înlocuirea completă a scaunelor.

Prin #LocCuLoc, companiile şi persoanele fizice pot contribui direct la reabilitarea cinematografului, prin pachete dedicate; de la adoptarea unui scaun individual, însoţită de recunoaştere publică şi acces la evenimentele cinematografului, şi până la pachete dedicate pentru companii, care includ vizibilitate extinsă, branding în sală şi posibilitatea de a organiza evenimente private.

„Când am intrat prima oară în Cinema Europa, era mai mult o fantomă de cinema decât un loc viu: scaune vechi, sală aproape goală, niciun semn că aici s-ar mai putea întâmpla ceva relevant. Într-un an, publicul şi voluntarii au demonstrat exact contrariul. Campania #LocCuLoc este felul în care trecem de la improvizaţie la reconstrucţie serioasă: nu mai reparăm pe bucăţi, ci refacem sala cap-coadă, scaun cu scaun, împreună cu cei care cred că un astfel de loc merită salvat”, a povestit Costin Creţulescu, co-fondator Sustin.org.

„Noi vedem Cinema Europa, în fiecare weekend, din sală: de la primele aplauze după un film bun până la copiii care descoperă pentru prima dată un ecran mare. #LocCuLoc înseamnă să pui în spatele acestor momente o infrastructură pe măsură. Fiecare scaun adoptat înseamnă o declaraţie că Bucureştiul are încă nevoie de cinematografe de cartier şi că spaţiile culturale de patrimoniu pot fi salvate cu sprijinul comunităţii. Dacă reuşim aici, arătăm că modelul poate fi replicat şi în alte locuri uitate de pe harta oraşului”, a explicat Andrei Gâţu, co-fondator Sustin.org.

Sustin.org este o organizaţie non-profit dedicată dezvoltării educaţiei şi culturii în România, prin proiecte care conectează comunităţi, profesori, copii, artişti şi instituţii publice. Misiunea este de a crea contexte în care copiii şi tinerii să aibă acces la resurse de învăţare moderne, poveşti relevante şi experienţe culturale de calitate.

București

