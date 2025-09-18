search
Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
Video Trei bărbați, reținuți după ce au furat stâlpi metalici dintr-un șantier din Capitală. La cât ajunge prejudiciul

0
0
Publicat:

Trei bărbați au fost reținuți de autorități, după ce au furat mai mulți stâlpi metalici dintr-un șantier aflat în Sectorul 1, provocând un prejudiciu în valoare de 75.000 de lei.

Bărbații au fost identificați și reținuți FOTO Captură video
Bărbații au fost identificați și reținuți FOTO Captură video

"Ieri, 17 septembrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 5 Poliție au reținut trei bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 61 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat", au transmis autoritățile printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, la data de 16 septembrie 2025, în jurul orei 20.30, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unui șantier din Sectorul 1, mai multe persoane ar sustrage bunuri.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, moment în care două persoane aflate în incinta șantierului au încercat să fugă. La scurt timp, a fost depistat un bărbat de 45 de ani, iar ulterior a fost depistat și cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 35 de ani.

De asemenea, în incinta șantierului a fost identificat un autoturism, în interiorul căruia se aflau mai mulți stâlpi metalici.

Cei doi suspecți, împreună cu un al treilea bărbat, în vârstă de 61 de ani – paznicul șantierului – au fost conduși la sediul subunității, pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

"În baza probatoriului administrat, s-a reținut că, la data menționată, bărbații de 35 și 45 de ani s-ar fi deplasat la șantier cu un autoturism, de unde ar fi sustras aproximativ 100 de stâlpi metalici, în valoare de 75.000 de lei, pe care i-ar fi încărcat în vehicul", se mai arată în comunicat. Ulterior, Prejudiciul de 75.000 de lei a fost recuperat în totalitate.

Cei doi indivizi ar fi beneficiat de sprijinul bărbatului de 61 de ani, care, în calitate de paznic, le-ar fi permis accesul, ar fi dezactivat sistemul de supraveghere video și le-ar fi pus la dispoziție autoturismul utilizat la comiterea faptei.

Autovehiculul respectiv a fost indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor.

În urma administrării probatoriului, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, față de aceștia a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Secția 5 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

București

