Video Trei bărbați, reținuți după ce au furat stâlpi metalici dintr-un șantier din Capitală. La cât ajunge prejudiciul

Trei bărbați au fost reținuți de autorități, după ce au furat mai mulți stâlpi metalici dintr-un șantier aflat în Sectorul 1, provocând un prejudiciu în valoare de 75.000 de lei.

"Ieri, 17 septembrie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 5 Poliție au reținut trei bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 61 de ani, față de care sunt efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat", au transmis autoritățile printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, la data de 16 septembrie 2025, în jurul orei 20.30, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unui șantier din Sectorul 1, mai multe persoane ar sustrage bunuri.

Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, moment în care două persoane aflate în incinta șantierului au încercat să fugă. La scurt timp, a fost depistat un bărbat de 45 de ani, iar ulterior a fost depistat și cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 35 de ani.

De asemenea, în incinta șantierului a fost identificat un autoturism, în interiorul căruia se aflau mai mulți stâlpi metalici.

Cei doi suspecți, împreună cu un al treilea bărbat, în vârstă de 61 de ani – paznicul șantierului – au fost conduși la sediul subunității, pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale.

"În baza probatoriului administrat, s-a reținut că, la data menționată, bărbații de 35 și 45 de ani s-ar fi deplasat la șantier cu un autoturism, de unde ar fi sustras aproximativ 100 de stâlpi metalici, în valoare de 75.000 de lei, pe care i-ar fi încărcat în vehicul", se mai arată în comunicat. Ulterior, Prejudiciul de 75.000 de lei a fost recuperat în totalitate.

Cei doi indivizi ar fi beneficiat de sprijinul bărbatului de 61 de ani, care, în calitate de paznic, le-ar fi permis accesul, ar fi dezactivat sistemul de supraveghere video și le-ar fi pus la dispoziție autoturismul utilizat la comiterea faptei.

Autovehiculul respectiv a fost indisponibilizat, în vederea continuării cercetărilor.

În urma administrării probatoriului, cei trei au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, față de aceștia a fost dispusă măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Secția 5 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.