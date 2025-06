Video Teodora a debutat într-un studio de videochat sub îndrumarea călăului ei: „Nu era ceva ce îmi plăcea foarte mult. Am fost câteva zile”

Teodora Marcu a fost exploatată sexual de Robert Lupu într-un studio de videochat din Onești. El a fost suspectat de polițiști și în două dosare de proxenetism. „Nu era ceva ce îmi plăcea foarte mult”, a povestit tânăra la Insula Iubirii.

Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, Robert Lupu a fost anchetat, în trecut, în două dosare de proxenetism. El avea 49 de ani și s-a cunoscut cu Teodora Marcu atunci când avea 14 ani. Teodora a decis să pună punct relației cu acesta, însă bărbatul a început s-o hărțuiască și s-o amenințe cu moartea.

Teodora a vorbit la emisiunea Insula Iubirii despre perioada în care a făcut videochat.

„Este adevărat. (....) Eu am recunoscut și pe el (n.r: Alex) l-a deranjat. Dar nu am făcut videochat, am vrut să văd ce e acolo și ce este e fapt . Am fost câteva zile. M-am oprit înainte să mă văd cu Alex. (...)Am zis că poate continui, poate nu...Nu era ceva ce îmi plăcea foarte mult. (...) Acolo nu trebuie să te dezbraci, dacă nu vrei. Oricum, nu cred că continuam cu asta. Chiar voiam să văd cum e”, a povestit tânăra.

Despre studioul de videochat din Onești, Robert Lupu povestește într-un manuscris care se intitulează „Viața unui zdrențoi și analizele lui”.

„Strâng toată aparatura de videochat şi plec spre Oneşti. Ea mă sună să îmi zică că va face cu el tot ce nu am vrut eu (copil, căsnicie, casă). Se căsătoresc, se mută împreună în Braşov dând curs unei vieţi aparent fericite, dar nu înainte de a-mi face un ordin de restricţie judecătoresc pe o perioadă de 4 luni plus un proces în care mă acuză de viol al domiciliului, lovire şi furt al unui calculator cu fraudă informaţională”, scria Robert Lupu.

Criminalul a fost anchetat în două dosare de proxenetism. Potrivit publicației citate, primul dosar a fost deschis în anul 2012, când o persoană, a cărei identitate nu poate fi făcută publică, a mers la Poliție și a spus că are cunoștință de faptul că Robert Lupu, controlează mai multe femei frumoase care practică prostituția pentru el.

Au fost audiate mai multe femei, dar și presupuși clienți ai acestora. Însă, niciuna dintre tinere nu a recunoscut că se prostituează, iar clienții, la rândul lor, ar fi refuzat să recunoască faptul că au întreținut relații sexuale contracost. Astfel, dosarul a fost clasat.

Și în cursul lui 2019, Poliția a înregistrat o nouă sesizare legată de faptul că Robert Lupu este proxenet. Nici de această dată fapta nu a putut fi probată.

Trecutul infracțional al criminalului

Anchetatorii au descoperit informaţii şocante despre trecutul bărbatului care a împușcat-o mortal pe Teodora Marcu, sâmbătă seara, într-un cartier rezidenţial din nordul Capitalei.

Individul a fost condamnat în aprilie 2025, de un Tribunal din Milano, la 4 luni de închisoare cu suspendarea executării pedepsei pentru tentativă sau pregătirea infracţiunii de furt. De asemenea, acesta era cercetat în mai multe dosare penale.

Tânăra a avut ordin de protecție împotriva acestuia în 2021, când locuia în Bacău. În perioada februarie-iunie 2021, a existat un ordin de protecţie faţă de el, emis de Judecătoria Bacău, nefiind constatate încălcări ale acestuia, afirmă surse apropiate anchetei.

Ulterior, tânăra s-a mutat din judeţul Bacău și nu a mai solicitat instanţei un nou ordin de protectie după expirarea ordinului inițial. I.P.J Bacău nu a fost sesizat cu privire la o posibilă stare conflictuală între cei doi.

Robert Lupu, bărbatul care a împuşcat-o pe Teodora Marcu, a fost surprins de camerele de supraveghere după ce a fugit de la locul crimei. Acesta avea asupra sa două pistoale şi pentru niciunul nu avea permis de port armă.

Femeia, care era însărcinată, a murit ulterior la spital. După oribilul gest, atacatorul a fugit și s-a ascuns

A fost găsit după aproximativ trei ore, dar s-a sinucis înainte ca polițiștii să îl imobilizeze. Bărbatul, care avea asupra sa două pistoale letale, s-a împușcat în cap. El nu a tras asupra forţelor de ordine, iar acestea nu au folosit armamentul asupra sa.