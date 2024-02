Nicuşor Dan e de acord cu o fuziune ELCEN - Termoenergetica, dar spune că PMB nu poate să aibă sub 50%

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat, joi, că este de acord cu o fuziune între ELCEN şi Termoenergetica, dar a subliniat că municipalitatea nu poate să aibă mai puţin de 50% din viitorul sistem de alimentare centralizată cu energie termică (SACET).

"Salut această decizie. Sunt de acord cu SACET-ul. De altfel, ne-am şi exprimat la începutul anului 2021, a fost o scrisoare oficială din partea municipiului prin care ne-am exprimat intenţia asta. Pe conţinutul memorandumului sunt nişte chestiuni. Există un litigiu foarte mare legat de datoriile pe care, înainte de faliment, RADET-ul le avea către ELCEN, iar aici există interpretări diferite din partea statului român, prin Ministerul Energiei, şi din partea Primăriei. Ei zic patru miliarde, noi zicem 900 de milioane. Memorandumul vorbeşte de 4 miliarde, cu care noi nu suntem de acord, iar asta va tranşa instanţa", a explicat edilul, în cadrul unei conferinţe de presă, scrie Agerpres.

Nicuşor Dan a precizat că datoriile istorice ale RADET faţă de ELCEN reprezintă "principala dificultate" în vederea realizării SACET. El a reamintit că, în 2022, Primăria Capitalei a solicitat aprobare pentru a putea contracta un împrumut de 500 de milioane de lei, în vederea achitării facturilor pentru iarna 2022 - 2023.

"Principala dificultate este cum poţi să faci fie o fuziune, fie o preluare de active, fără să pui în discuţie sau punând undeva deoparte această datorie istorică. Cum să faci evaluarea? Cum să faci o splitare? Sunt chestiuni tehnice dificile. Dar e foarte bine, sunt absolut deschis să ne întâlnim. Forma în care va fi făcută această fuziune trebuie să fie decisă din partea Municipiului Bucureşti de Consiliul General", a menţionat primarul general.

În opinia sa, pe de altă parte, ar fi nerealist ca Primăria Capitalei să aibă mai puţin de 50% din SACET.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că ELCEN este o companie mult mai valoroasă decât Termoenergetica din punct de vedere al activelor deţinute, motiv pentru care Ministerul Energiei ar trebui să aibă o pondere mai mare în SACET sau PMB să vină cu un aport de capital.

"Eu sunt pentru - şi e nerealist să fie altfel - o coparticipare a Primăriei şi a ministerului în această companie care să facă şi producţie, şi transport, şi distribuţie. Opinia mea este că Primăria Capitalei nu poată să aibă mai puţin de 50%, pentru că ea este principala interesată ca sistemul să funcţioneze şi oamenii să aibă căldură şi apă caldă. Ca să ajungem la chestiunea asta, deoarece compania noastră nu are active - activele, conductele sunt ale municipiului, compania Termoenergetica nu are nimic, iar compania ELCEN are active - toate CET-urile sunt active ale companiei. Trebuie găsită o formă de finanţare. Eventual, o eşalonare a contribuţiei noastre. Deci, sunt chestiuni tehnice", a spus Nicuşor Dan.

El a adăugat că Primăria Capitalei ar avea nevoie de bani pentru a putea majora capitalul Termoenergetica. Primarul general a atras atenţia asupra faptului că Guvernul a diminuat în acest an bugetul PMB cu 600 de milioane de lei.

ELCEN este o companie privată, obiectivul ei este acela de a face profit, iar Termoenergetica doreşte să "optimizeze" serviciul oferit populaţiei, a atras atenţia Nicuşor Dan.

"Vă dau un singur exemplu: pentru unul dintre CET-uri, pentru că ELCEN nu se înţeapă direct la conducta de distribuţie şi ia gazul de la furnizorul local, e o creştere de câteva zeci de milioane de lei pe preţul pe care ELCEN îl plăteşte pe gaz. Nu a existat un interes direct al ELCEN ca să pună conducta aia şi să scape de preţul acesta suplimentar, pentru că ei ne facturează şi noi plătim. Dacă noi am fi acolo, evident că ar fi interesul nostru să scăpăm de această cheltuială", a mai explicat primarul general.

Ministrul Burduja a afirmat, miercuri, că fuziunea între companiile ELCEN şi Termoenergetica este necesară deoarece este nevoie de un sistem centralizat de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a agentului termic, având în vedere problemele de fiecare zi ale zecilor de mii de bucureşteni care n-au căldură şi apă caldă.

Executivul a adoptat, miercuri, un memorandum menit să realizeze serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pentru municipiul Bucureşti, un proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării şi cel al Energiei.