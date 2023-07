Locuitorii din cartierul Greenfield protestează în fața Primăriei Capitalei. Ce nemulțumiri au

Locuitorii din cartierul Greenfield, din nordul Bucureștiului, protestează vineri în fața Primăriei Capitalei.

Cetățenii sunt nemulțumiți de faptul că proiectul privind redeschiderea străzii Vadu Moldovei, este, potrivit lor „tergiversat” de primarul general, Nicușor Dan. „A venit momentul să ne unim forțele pentru redeschiderea drumului Vadul Moldovei și să demonstrăm că suntem o comunitate puternică, determinată să lupte până la capăt. Vă invităm să participați la PROTESTUL organizat în data de 28 IULIE ora 10:00, în fața PRIMĂRIEI CAPITALEI. Am reușit să ajungem până în acest punct în care parcă ne lovim de un zid. Avem nevoie de sprijinul comunității să dărâmăm acest zid pentru a putea merge mai departe. Fară implicarea voastră nu cred că vom mai putea continua această luptă”, se arată într-un anunț postat pe Facebook.

De ce este acuzat primarul general

Locuitorii cartierului Greenfield îl acuză pe primarul general, Nicușor Dan, că îi discriminează pe cetățenii din acest cartier din Pădurea Băneasa și că blochează intenționat hotărârea privind redeschiderea străzii Vadu Moldovei.

„Egalitatea in drepturi: „Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”. In cazul nostru, avand in vedere afirmatiile Primarului General al Municipiului Bucuresti privind raportul disproportionat dintre cei 6000 de locuitori ai cartierului Greenfield si ceilalti locuitori ai Municipiului Bucuresti, este mai mult decat evidenta discriminarea la care suntem supusi;

Dreptul la siguranță și securitate: Existenta unei singure cai de acces in cartier poate pune în pericol siguranța rezidenților în situații de urgență. În caz de incendiu, accident rutier sau alte situații de urgență, accesul serviciilor de urgență, cum ar fi ambulanțele și mașinile de pompieri, poate fi îngreunat sau chiar blocat complet. Astfel, salvarea si evacuarea locuitorilor in conditii de siguranta, devine imposibila. De altfel, de la momentul inchiderii drumului Vadul Moldovei si pana in prezent, in cazul incendiului produs la una dintre proprietatile situate pe Aleea Teisani, autoritatile competente, aplicand procedura uzuala, au restrictionat accesul pe aceasta strada timp de cateva ore, fiind blocat accesul din si inspre cartierul Greenfield;

Nerespectarea dispozitiilor art. 154 din Codul Administrativ de catre Primarul General al Municipiului Bucuresti, in sensul ca acesta nu a asigurat respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale locuitorilor cartierului Greenfield (venind in sprijinul lor pentru rezolvarea situatiei), prin neincluderea proiectului de hotarare privind transferul drumurilor forestiere (aferente Drumului Vadul Moldovei) pe ordinea de zi a sedintei CGMB din data de 28 Iulie 2023;

Blocarea adoptarii hotararii CGMB cu rea-vointa fatisa, prin sustinerea fara nicio baza legala a unui transfer de proprietate pe o perioda determinata de 4 ani, desi calea legala promovata de catre toate institutiile abilitate este in sensul reglementarii situatiei printr-un transfer definitiv;

Necesitatea și urgența redeschiderii drumului Vadul Moldovei, fiind singura cale de acces care poate asigura o legatura directa a locuitorilor cartierului Greenfield cu orasul din care fac parte, precum si pentru ca strada Aleea Teisani nu poate asigura accesul in siguranta a unui numar de peste 6.000 de locuitori”, se arată într-un comunicat de presă al comunității cartierului Greenfield.

Proiectul lui Nicușor Dan

Primarul general Nicușor dan a inițiat un proiect de hotărâre prin care dorește preluarea în domeniul public al Primăriei Generale a drumului forestier, exploatarea sa timp de 4 ani și apoi restituirea către Romsilva, notează G4Media.

Acesta susține că prin exploatarea provizorie a drumului, dezvoltatorul din Greenfield va fi impulsionat să realizeze celelalte drumuri promise. În cazul în care va exista un drum permanent prin Pădurea Băneasa, investitorul nu va mai fi motivat să construiască alte două căi de acces. „Investitorul majoritar și-a asumat de-a lungul timpului 3 proiecte. Unul este în faza de Plan urbanistic zonal (PUZ), a trecut toate etapele de consultare publică, însă sunt niște erori care trebuie corectate Eu estimez că o sa fie votat în 2 luni și se va realiza în 2 ani. Și mai sunt alte 2 proiecte pe care le-a inițiat în 2019 și cu care s-a oprit, adica primăria i-a cerut niste documentații cu care n-a mai venit. Deci s-a oprit din vina lui, tocmai este motivul pentru cere eu prefer 4 ani în loc de definitiv pentru că îl va impulsiona, sub presiunea acestui timp, să accelereze procedurile pentru a realiza proiectele alternative”, a afirmat, Nicușor Dan la începutul lunii iulie.

Dezvoltatorul a depus actele pentru emiterea PUZ pentru un singur drum nou, respectiv Aleea Teisani, ieșirea către Șoseaua de Centură, care se va construi, într-o estimare a primarului general, în următorii 2 ani.