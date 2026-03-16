Donald Trump spune că Iranul folosește inteligența artificială ca „armă de dezinformare”. Președintele SUA acuză și presa occidentală

Președintele SUA, Donald Trump, a acuzat Iranul că folosește inteligența artificială ca „armă de dezinformare” pentru a prezenta în mod eronat succesele și sprijinul de care se bucură în timpul războiului, relatează Reuters.

„AI poate fi foarte periculoasă, trebuie să fim foarte atenţi cu ea”, a declarat Trump reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, la scurt timp după ce a publicat un mesaj pe platforma sa Truth Social, în care acuza, fără dovezi, mass-media occidentală de „coordonare strânsă” cu Iranul pentru a răspândi „ştiri false” generate de AI.

Comentariile vin pe fondul unor tensiuni reînnoite între Comisia Federală pentru Comunicaţii (FCC) şi posturile de televiziune, după ce Trump a criticat modul în care mass-media a prezentat războiul dintre SUA şi Israel cu Iranul. Preşedintele FCC, Brendan Carr, a ameninţat sâmbătă că va retrage licenţele posturilor de televiziune care nu îşi „corectează cursul” în ceea ce priveşte modul de prezentare a ştirilor, scrie News.

Trump a acuzat frecvent mass-media că minte atunci când publică ştiri pe care el le consideră critice la adresa sa şi a cerut anterior retragerea licenţelor posturilor de televiziune pe care le consideră părtinitoare.

Între postarea de pe reţelele sociale şi declaraţiile făcute jurnaliştilor, Trump a menţionat duminică trei cazuri în care a susţinut că Iranul a folosit inteligenţa artificială pentru a induce în eroare opinia publică.

Pe Truth Social, el a afirmat că Iranul a prezentat „bărci kamikaze” care nu există. El a mai declarat că Iranul a folosit inteligenţa artificială (AI) pentru a înscena un atac reuşit asupra portavionului USS Abraham Lincoln, adăugând că publicaţiile care au difuzat această ştire ar trebui acuzate de trădare.

Reuters a verificat imaginile filmate din portul irakian Basra, care arătau bărci iraniene încărcate cu explozibili care păreau să atace două tancuri de combustibil, ucigând cel puţin un membru al echipajului. Mass-media de stat iraniană a susţinut că armata iraniană a lovit USS Abraham Lincoln, deşi afirmaţia nu a fost preluată pe scară largă de mass-media occidentală. Trump a susţinut, de asemenea, că imaginile care arătau „250.000” de iranieni la un miting de susţinere a noului Lider Suprem Mojtaba Khamenei erau „generate în totalitate de AI” şi că evenimentul „nu a avut loc niciodată”.

De la începutul războiului au avut loc mai multe demonstraţii pro-guvernamentale în Iran, dar o scurtă căutare efectuată de Reuters nu a găsit niciun raport occidental care să menţioneze cifra de 250.000. Multe organizaţii media, inclusiv Reuters, au publicat fotografii care arată mulţimile din Teheran după numirea lui Khamenei ca lider suprem.