Joi, 21 Mai 2026
Motivul pentru care doi polițiști americani îl dau în judecată pe Donald Trump. Ce acuzațiile îi aduc președintelui SUA

Doi polițiști americani, Harry Dunn și Daniel Hodges, au deschis un proces împotriva președintelui Donald Trump și a administrației sale, susținând că un fond de 1,8 miliarde de dolari creat pentru despăgubirea victimelor incidentelor armate ar putea fi deturnat pentru a recompensa participanții la atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. 

Doi polițiști americani îl dau în judecată pe Donald Trump. FOTO: Unsplash

Cei doi reclamă faptul că mecanismul financiar ar putea ajunge să fie folosit pentru a sprijini persoane implicate în revolta din Congres, în loc să compenseze victimele violențelor, potrivit Al Jazeera.

Demersul a fost inițiat miercuri, iar în plângerea depusă, fondul este descris drept „cel mai indecent act de corupție prezidențială din acest secol”.

În documentele depuse în instanță, polițiștii solicită desființarea fondului, argumentând că eventualele plăți către participanții la atac ar putea încuraja noi acte de violență.

„Dacă i se permite să înceapă să facă plăți, Fondul va finanța direct operațiunile violente ale protestatarilor, paramilitarilor și susținătorilor acestora care au amenințat viața reclamanților în acea zi și continuă să facă acest lucru”, se arată în plângere.

Cei doi polițiști susțin că au fost răniți în timpul asaltului asupra Capitoliului, iar unul dintre ei, Harry Dunn, fost membru al Poliției Capitoliului SUA, s-a pensionat ulterior.

Atacul asupra Capitoliului a avut loc pe 6 ianuarie 2021, când mii de susținători ai lui Donald Trump au pătruns în clădirea Congresului SUA, încercând să împiedice certificarea rezultatului alegerilor prezidențiale din 2020, pierdute de actualul președinte.

Avocatul celor doi polițiști a susținut că Trump ar fi lăsat să se înțeleagă că intenționează să sprijine financiar unele persoane implicate în evenimente, afirmând că acestea ar fi fost „tratați nedrept” de sistemul judiciar.

În prima zi a celui de-al doilea mandat, Donald Trump a acordat grațieri generale aproape tuturor celor implicați în atac, precum și comutarea unor pedepse pentru alți condamnați.

În plângerea depusă, polițiștii mai susțin că există temeri privind siguranța lor personală, afirmând că sunt amenințați în mod constant și că o eventuală compensare a atacatorilor ar putea încuraja violențe viitoare.

„Simpla existență a Fondului transmite un mesaj clar și îngrozitor: cei care comit acte de violență în numele președintelui Trump nu numai că vor evita pedeapsa, dar vor fi răsplătiți”, se mai arată în documentul depus în instanță.

