Marina SUA pregătește un cuirasat nuclear de peste 17 miliarde de dolari. Nava din clasa „Trump” va folosi tehnologie de pe portavioanele Ford

Marina Statelor Unite a anunțat că viitorul cuirasat din clasa „Trump” va avea propulsie nucleară și un cost estimat la peste 17 miliarde de dolari. Decizia marchează o schimbare importantă de strategie, după ce, în urmă cu doar o lună, oficialii Marinei americane considerau puțin probabilă utilizarea unei astfel de propulsii.

Anunțul a fost făcut de amiralul Daryl Caudle, șeful Operațiunilor Navale din cadrul Marinei SUA, în timpul unei audieri în Congresul SUA.

„Sunt încântat că în sfârșit am căzut de acord că această propulsie va fi una nucleară. Dezbaterea a fost de genul: ori îl livrăm mai repede, și atunci va avea propulsie convențională, dar în cele din urmă, am zis să fie nucleară”, a declarat oficialul american, potrivit Axios.

Noul cuirasat va fi echipat cu reactorul nuclear A1B, același sistem utilizat pe portavioanele din clasa Gerald R. Ford, considerate în prezent cele mai mari nave militare de suprafață din lume. Costul unui singur portavion Ford este estimat la aproximativ 13 miliarde de dolari.

Tehnologia folosită la bordul noii nave se va inspira din cea a portavioanelor moderne americane, de la reactorul nuclear până la sistemele radar, armamentul și sistemele de luptă, potrivit amiralului Caudle.

Planul Marinei SUA prevede construirea a 15 cuirasate din clasa „Trump” până în anul 2056. Costurile pentru primele trei nave ar urma să depășească 43 de miliarde de dolari.

Totuși, proiectul a stârnit controverse în rândul experților militari. Unii analiști citați de Axios consideră că revenirea la nave de suprafață de mari dimensiuni reprezintă o abordare depășită în contextul războiului naval modern, unde accentul este pus pe dispersarea forțelor și pe flexibilitate operațională.

În prezent, singurele nave de suprafață cu propulsie nucleară aflate în serviciul Marinei SUA sunt portavioanele.