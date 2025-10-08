Restricții de trafic în Capitală, joi și duminică, în zona Arenei Naționale. Meciuri ale echipei naționale de fotbal

Traficul rutier va fi restricționat joi, 9 octombrie, și duminică, 12 octombrie, în zona Arenei Naționale din București, pentru desfășurarea celor două meciuri ale echipei naționale de fotbal a României – cu Republica Moldova și Austria.

Selecționata României va disputa joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, un meci amical cu Republica Moldova, iar duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, va întâlni Austria, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Potrivit Brigăzii Rutiere, pentru meciul de joi, traficul rutier se va restricționa progresiv, dacă situația o va impune, astfel:

Miercuri, 8 octombrie, de la ora 22:00, se va interzice parcarea în rondul de pe Str. Maior Coravu, în fața intrării în Arena Națională;

Joi, 9 octombrie, de la ora 16:00, până după încheierea meciului, circulația va fi restricționată pe Str. Maior Coravu, Bd. Pierre de Coubertin (între intersecția cu Str. Vatra Luminoasă și intrarea în stadion) și Str. Tony Bulandra;

Accesul autovehiculelor va fi restricționat și în alveola din fața Arenei Naționale, dinspre Bd. Basarabia, precum și pe Str. Vatra Luminoasă, între Bd. Pierre de Coubertin și Str. Tony Bulandra, începând de miercuri, ora 16:00, până după încheierea meciului.

Rute ocolitoare recomandate: Bd. Unirii – Str. Lucian Blaga – Calea Dudești – Bd. Camil Ressu – Bd. Nicolae Grigorescu – Bd. Theodor Pallady; Șos. Mihai Bravu – Șos. Iancului – Șos. Pantelimon; Șos. Ștefan cel Mare – Șos. Colentina – Șos. Fundeni; Șos. Morarilor – Str. Lucrețiu Pătrășcanu – Str. Constantin Brâncuși – Bd. Nicolae Grigorescu – Str. Liviu Rebreanu.

Pentru meciul de duminică, 12 octombrie, restricțiile vor fi similare:

Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 22:00, se interzice parcarea în rondul de pe Str. Maior Coravu, în fața intrării în stadion;

Duminică, 12 octombrie, de la ora 17:00, până după încheierea partidei, circulația va fi restricționată pe Str. Maior Coravu, Bd. Pierre de Coubertin (între Str. Vatra Luminoasă și intrarea în Complexul Sportiv Arena Națională) și Str. Tony Bulandra;

Accesul auto va fi limitat și în alveola din fața Arenei, dinspre Bd. Basarabia, începând de sâmbătă, ora 07:00.

Brigada Rutieră recomandă șoferilor să evite zona, să folosească rutele alternative și să respecte semnalele polițiștilor rutieri pentru prevenirea blocajelor în trafic.