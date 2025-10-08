Cine transmite la TV meciul amical de fotbal România-Republica Moldova. Adversara tricolorilor este ciuca bătăilor în preliminariile pentru Cupa Mondială

Naționala de fotbal a României susține mâine seară, de la ora 21:00, o ultimă repetiție cu selecționata Republicii Moldova (Prima TV) pentru testul decisiv cu Austria, de duminică, 12 octombrie (ora 21:45, Antena 1).

Basarabenii vin abătuți în București pentru amicalul de pe „Arena Națională”, după ce, luna trecută, au primit două corecții în preliminarii: 0-4 cu Israel și 1-11 cu Norvegia, ultima socotită o rușine istorică. Republica Moldova are o națională de fotbal alcătuită din jucători obișnuiți cu Superliga, dar care este ultima clasată în Grupa I de calificare, fără niciun punct în 5 etape, golaveraj 3-25.

Contra Moldovei, Mircea Lucescu (80 de ani) va dori să vadă la lucru numele noi și va folosi o formulă experimentală, astfel încât să nu-i solicite prea tare pe titularii care vor intra pe teren trei zile mai apoi. La dubla cu Canada și cu Cipru, selecționerul a folosit la meciul amical formula de bază utilizată la jocul oficial, iar jocul la Nicosia nu terminat prea bine, 2-2. Naționala are trei absențe de marcă. Pe lângă Drăgușin, care lipsește de mai multă vreme, pe lista indisponibililor s-au adăugat doi oameni cu profil ofensiv, căpitanul Stanciu și atacantul central Drăguș. Lor li se adaugă Mitriță, care a decis să se retragă de la lot.

Căpitanul naționalei nu este om de bază la Genoa

La 32 de ani, Stanciu, căpitanul echipei, este jucătorul cel mai galonat, are 84 de selecții. Un fotbalist care n-a mai lipsit de la națională din iulie 2022, iar atunci a făcut-o fiindcă tocmai se transferase în China. Adică lipsește după 3 ani și 4 luni. Este considerat o pierdere mai ales pentru moralul echipei.

Decarul naționalei a suferit o leziune fibrilară la nivelul coapsei piciorului drept, la Genoa, echipa sa de club. Nicolae Stanciu nu traversează cea mai bună perioadă a carierei sale. Pe lângă faptul că nu este titular la formația din Serie A, internaționalul român s-a accidentat și a ratat și meciurile primei reprezentative.

Accidentarea lui Stanciu nu este însă una atât de gravă. Fotbalistul a rămas în Italia pentru recuperare și va fi apt pentru meciul cu Parma, programat pe 19 octombrie, primul după reluarea competiției, anunță italienii. Astfel, perioada de indisponibilitate a lui Nicolae Stanciu va fi mult mai mică față de cât se anunțase inițial. Se zvonea că mijlocașul va absenta o lună, mai exact până la finalul lui octombrie.