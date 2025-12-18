search
Hipermarketurile, amendate cu 18 milioane de lei pentru majorarea nejustificată a prețurilor la alimente

0
0
Publicat:

Mai multe hipermarketuri au fost amendate cu aproape 18 milioane de lei de către inspectorii antifraudă pentru că au încălcat regulile de plafonare a prețurilor la alimentele de bazǎ, a informat ANAF.

Raft cu caserole de carne în supermarket
Hipermarketurile, amendate cu 18 milioane de lei pentru că au pus adaos comercial mare la alimente

În perioada august-noiembrie 2025, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat o serie de acțiuni de control la nivel național pentru verificarea respectării prevederilor Ordonanței de Urgențǎ a Guvernului nr. 67/2023 care instituie măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a prețurilor pentru anumite categorii de produse alimentare de bază.

„Acțiunile de control ANAF Antifraudǎ vor continua și în perioada sărbătorilor de iarnă, interval caracterizat prin creșterea cererii de consum și în care există un risc sporit de majorare nejustificatǎ a prețurilor”, a informat joi ANAF.

Obiectivele controlului

Scopul acțiunilor inspectorilor antifraudă îl reprezintă:

• verificarea modului de aplicare a plafoanelor de adaos comercial prevăzute de OUG nr. 67/2023;

• analiza structurii prețurilor practicate de operatorii economici pe întreg lanțul de aprovizionare;

• identificarea practicilor comerciale neconforme și a eventualelor mecanisme de eludare a cadrului legal;

• protejarea intereselor consumatorilor finali, în special în perioade cu presiune ridicată asupra prețurilor produselor de bază.

10 amenzi date hipermarketurilor

Nerespectarea prevederilor OUG nr. 67/2023 atrage răspunderea contravențională, conform dispozițiilor actului normativ, și se sancționează cu amendă contravențională cuprinsă între 100.000 lei și 2.000.000 lei, în funcție de gravitatea faptei.

Echipele antifraudă au verificat până în prezent 19 operatori economici din domeniile procesării, distribuției, importurilor și achizițiilor intracomunitare, în principal operatori economici de retail și hipermarketuri și punctele de lucru aparținând acestora, fiind analizate fluxurile comerciale aferente produselor supuse plafonării adaosului comercial.

În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă, au fost constatate o serie de situații de nerespectare a plafonului de adaos comercial, fiind aplicate 11 sancțiuni contravenționale, în cuantum total de 17.800.000 de lei (din care 10 amenzi aplicate la hipermarketuri).

DGAF continuă atât activitățile de monitorizare cât și de control, cu accent pe:

• operatori retail și hipermarketuri;

• operatori care realizează operațiuni de import și achiziții intracomunitare;

• întreg fluxul comercial la operatori cu risc fiscal ridicat.

Acțiunile vor continua pe toată durata sezonului de iarnă, având în vedere tendința unor operatori economici de a majora prețurile în perioadele cu consum intens.

Produsele supuse plafonării adaosului comercial

În conformitate cu prevederile OUG nr. 67/2023, plafonarea adaosului comercial se aplică următoarelor categorii de produse alimentare de bază, destinate consumului populației: Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300 - 500 grame, fără specialităţi, Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT, Brânză telemea de vacă vrac, Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame, Făină albă de grâu"000" până la 1 kg, Mălai până la 1 kg, Ouă de găină calibrul M, Ulei de floarea-soarelui până la 2 l, Carne proaspătă pui, Carne proaspătă porc, Legume proaspete vrac, Fructe proaspete vrac, Cartofi proaspeţi albi vrac, Zahăr alb tos până la 1 kg, Smântână- 12% grăsime, Unt până la 250 grame, Magiun până la 350 grame.

Pentru aceste produse, operatorii economici din lanțul de producție, distribuție și retail au obligația de a respecta limitele maxime de adaos comercial.

Măsura plafonării adaosului comercial a fost prelungită în septembrie până la data de 31 martie 2026.

