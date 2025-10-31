Mii de pelerini așteaptă ore în șir la Catedrala Națională. Patriarhia: „Depunem toate eforturile pentru ca pelerinajul să se desfășoare în liniște”

Mii de oameni continuă să aștepte vineri, 31 octombrie, la coadă pentru a vizita Sfântul Altar al Catedralei Naționale din București, timpul de așteptare ajungând la aproximativ 6 ore. Coada se întinde pe o distanță de aproape 500 de metri, iar până acum, potrivit Patriarhiei Române, peste 140.000 de credincioși au trecut pragul Catedralei de la momentul sfințirii picturii.

Unii pelerini au reclamat lipsa de comunicare privind timpul de așteptare și absența distribuției de apă sau alimente celor care stau la rând. Într-un răspuns transmis pentru Digi24.ro, Patriarhia Română a precizat că există „o aplicație cu hartă interactivă care poate fi consultată de publicul larg referitor la timpul de așteptare”, disponibilă pe site-ul Arhiepiscopiei Bucureștilor, și că vizitarea Catedralei este permisă „zi și noapte, până pe 5 noiembrie, ora 24:00”.

„Având în vedere că, până în momentul de față, au trecut peste 110.000 de pelerini prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale, depunem toate eforturile posibile astfel încât să asigurăm cele mai bune condiții, iar pelerinajul să se desfășoare într-o atmosferă de calm, rugăciune și liniște”, au transmis reprezentanții Patriarhiei.

Aceștia au mai precizat că, încă de duminică, ziua sfințirii, au fost oferite „sandwich-uri și sticle de apă credincioșilor”. Reprezentanții Bisericii au făcut apel la pelerini să evite aglomerația, amintind că perioada de trecere prin Altar a fost prelungită până pe 5 noiembrie.