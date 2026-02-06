Primăria București a început plombarea celor 585 de gropi de pe străzile afectate de iarnă

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat demararea lucrărilor de plombare a gropilor din carosabil, după iarna grea care a afectat numeroase străzi din Capitală. Potrivit Administrației Străzilor, până în prezent au fost inventariate 585 de gropi pe 76 de artere principale.

„Anul acesta am avut o iarnă destul de rece, cu două episoade serioase de zăpadă. Străzile au avut de suferit. Însă, ca de fiecare dată, imediat ce vremea ne permite, începem reparațiile. Până acum, Administrația Străzilor a inventariat 585 de gropi pe 76 de artere. Toate au fost inspectate fizic, pe teren, pentru a ști dimensiunea lor și pentru a verifica dacă ceea ce raportează șoferii pe Waze corespunde cu realitatea”, a transmis PMB pe pagina sa de Facebook.

În prezent, muncitorii acționează pe mai multe străzi importante, printre care: Lacul Tei, Teiul Doamnei, Doamna Ghica, Mihai Bravu, Calea Văcărești, strada Șerban Vodă, bulevardul 11 Iunie, bulevardul George Coșbuc, bulevardul Regina Maria, bulevardul Metalurgiei, strada Dimitrie Bolintineanu și strada Cavafii Vechi.

Intervențiile din sectoarele 1 și 6 se realizează în colaborare cu primăriile de sector, fiecare având responsabilitatea de a efectua reparații și investiții pe arterele aflate în administrarea proprie.

Pentru această etapă, muncitorii folosesc asfalt rece, o mixtură potrivită pentru temperaturile actuale.

„Vom profita de fiecare zi în care nu plouă, nu ninge și temperatura este de peste 0 grade, pentru ca șoferii să circule în siguranță. Pe măsură ce finalizăm cele 585 de gropi, vom identifica și începe lucrările și pe alte străzi. Ajungem peste tot în București”, mai arată comunicatul PMB.

Acțiunea face parte dintr-un plan mai amplu de întreținere a drumurilor din Capitală, menită să asigure siguranța circulației și să reducă deteriorările provocate de condițiile meteo extreme.