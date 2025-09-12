Poliția Capitalei face precizări după apariția informațiilor potrivit cărora o femeie ar fi fost agresată în prezența polițiștilor

Poliția Capitalei anunță că informațiile potrivit cărora unei femei ,,i-au fost adresate injurii și a fost agresată în prezența polițiștilor”, pe o stradă din Sectorul 1, sunt false.

Potrivit autorităților, vineri, 12 septembrie, polițiști din cadrul Secției 2 de Poliție a Capitalei au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că este tulburată ordinea și liniștea publică, pe o stradă din Sectorul 1.

Sosiți la fața locului, polițiștii au intervenit pentru a preveni escaladarea unui conflict și pentru a restabili ordinea publică.

Potrivit acestora, femeia ar fi intervenit înainte de sosirea echipajului, solicitând oprirea unei nunți organizate în familie, în curtea privată a unor persoane, pe motiv că deranja liniștea locatarilor din zonă.

Polițiștii precizează că femeia a intrat în curte fără consimțământul gazdelor, solicitând oprirea evenimentului. Cu toate acestea, proprietarii nu au formulat plângere penală.

„Astfel, polițiștii din cadrul Secției 2, împreună cu polițiști ai Brigăzii Rutiere au acționat în zonă, iar în urma solicitărilor făcute de poliție mașinile parcate neregulamentar au fost mutate, proprietarii conformându-se imediat.

De asemenea, în urma intervenției au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale, în valoare de 11.000 de lei, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Nu au fost înregistrate alte incidente sau fapte care să întrunească elementele constitutive ale unei infracțiuni”, transmite Poliția Capitalei într-un comunicat.

Autoritățile mai precizează că femeia nu a adus la cunoștința polițiștilor, în momentul intervenției, faptul că ar fi fost amenințată, și nici nu a depus plângere în acest sens. Așadar, „afirmațiile din spațiul public, la adresa autorităților, sunt nefondate și nu reflectă realitatea faptică a incidentului.”

„Poliția a intervenit prompt și a aplicat măsurile legale prevăzute de legislația în vigoare.

Reamintim că orice cetățean are dreptul de a se adresa instituțiilor statului atunci când consideră că i-au fost încălcate drepturile, însă acțiunile directe împotriva altor cetățeni, fără temei legal, pot escalada nejustificat și pot perturba ordinea publică.

Poliția Capitalei are ca misiune menținerea ordinii și siguranței publice și intervine pentru protejarea persoanelor și prevenirea oricăror conflicte”, încheie sursa citată.