Poliția a deschis focul pentru a opri un tânăr de 26 de ani care amenința trecătorii cu cuțitul

Un tânăr de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce a amenințat persoane pe o stradă din județul Ilfov cu un cuțit, fiind imobilizat de polițiști cu focuri de armă, fără ca nimeni să fie rănit, potrivit surselor Digi24.

Incidentul a fost semnalat de trecători care l-au văzut pe bărbat amenințând oamenii și au sunat imediat la poliție. Ajunși la fața locului, agenții l-au somat să lase jos cuțitul, însă individul a refuzat și a continuat să aibă un comportament agresiv. Pentru a-l determina să renunțe la armă, polițiștii au tras un foc de avertisment.

Imaginile surprinse de bodycam-ul unui polițist arată cum agenții îl roagă în mod repetat pe agresor să lase cuțitul jos. În urma intervenției nu s-au înregistrat victime sau pagube materiale.

Potrivit sursei citate, bărbatul era sub influența alcoolului și a substanțelor interzise în momentul incidentului. După imobilizare, acesta a fost dus la sediul poliției pentru audieri și urmează să fie cercetat pentru amenințare și tulburarea ordinii publice.