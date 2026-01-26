O autoutilitară plină cu zeci de butelii s-a răsturnat pe Șoseaua Fundeni din București

O autoutilitară care transporta peste 50 de butelii s-a răsturnat, luni seară, pe Șoseaua Fundeni din sectorul 2 al Capitalei.

Șoferul autoutilitarei ar fi încercat să evite un alt vechicul, manevră în urma căreia a intrat în parapet și s-a răsturnat pe o parte. În incident a fost implicată și o motocicletă. Persoanele implicate au refuzat transportul la spital.

Buteliile sunt goale și nu au ajuns pe carosabil, a informat ISU București-Ilfov, dar a fost activat un sistem de răcire a acestora, pentru a elimina orice pericol. Apoi autoutilitara a fost repusă pe roți, iar buteliile transferate în alt mijloc de transport.

La fața locului au acționat patru autospeciale de stingere, trei de SMURD, descarcerare, CBRN și Detașamentul Special de Salvatori.