Video Momentul în care un bărbat se prăbușește pe un trotuar din Capitală. Doi polițiști care patrulau în zonă l-au resuscitat

Un gest rapid și curajos al polițiștilor, sprijiniți de cetățeni, a făcut diferența între viață și moarte pentru un bărbat aflat în stare critică.

Astăzi, 2 aprilie 2026, doi polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au salvat viața unui bărbat care a suferit un stop cardio-respirator pe trotuar, în timp ce se aflau în patrulare în trafic.

În momentul în care au observat bărbatul căzut, înconjurat de persoane agitate, polițiștii au oprit autoturismul de serviciu și s-au deplasat imediat la acesta. Evaluând rapid situația, au constatat că victima era inconștientă și necesita intervenție de urgență.

Unul dintre polițiști a început manevrele de resuscitare, sprijinit de doi cetățeni aflați la fața locului. Implicarea lor reflectă „spiritul civic și solidaritatea de care comunitatea dă dovadă în situații critice”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Alertarea serviciilor medicale și continuarea intervenției

În paralel, cel de-al doilea polițist a apelat numărul de urgență 112 și a discutat cu persoanele prezente pentru a obține informații utile privind identitatea bărbatului. La scurt timp, un echipaj SMURD a sosit la fața locului, preluând intervenția și continuând manevrele de resuscitare. Ulterior, victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri suplimentare.

„Intervenția rapidă a polițiștilor și sprijinul cetățenilor au fost esențiale în menținerea funcțiilor vitale ale bărbatului până la sosirea echipajelor medicale”, subliniază Poliția Capitalei.

Importanța primului ajutor în situații critice

Acest caz evidențiază, încă o dată, importanța reacției imediate în situațiile de urgență și rolul esențial al acordării primului ajutor în primele minute critice. Poliția Capitalei reafirmă angajamentul ferm de a proteja viața și siguranța cetățenilor, profesionalismul și implicarea polițiștilor fiind decisive în astfel de situații.