Mijlocele de transport în comun, greu de modernizat. Interviu cu șeful STB

Starea parcului de mijloace de transport gestionat de STB nu este una de invidiat, iar costurile pentru repararea acestora depășesc valoarea vehiculelor. Care este strategia conducerii societății pentru a îmbunătăți calitatea transportului public, a explicat într-un interviu pentru „Adevărul“ Adrian Criț, șeful STB.

„Adevărul“: În ce stare se află parcul de mijloace de transport al Societății de Transport București (STB)? Există unele voci care spun că la repararea troleibuzelor, de exemplu, se folosesc piese recuperate după dezmembrarea unor vehicule scoase din uz.

Adrian Criț, directorul STB: Societatea noastră cumpără numai piese de schimb certificate de RAR pentru repararea troleibuzelor, respectiv, autobuzelor. Dacă sunt piese care nu concură la siguranța circulației, este adevărat că mai putem utiliza și componente demontate de pe vehicule scoase din funcțiune. Deci, este vorba de piese care nu interacționează cu sistemul de frânare sau cu sistemul electric. Din cele 160 de troleibuze care vor circula de la 1 august, de exemplu, majoritatea sunt vechi. Sunt Astra Ikarus cumpărate în 2005-2007, care nu îndeplinesc cerințele de accesibilitate și nu au aer condiționat. La 75 dintre ele problema climatizării s-a rezolvat în timp. Dacă vorbim de parcul de autobuze, avem de câțiva ani 400 de vehicule Otokar în trei game de lungime, dar și mașini Mercedes Citaro Hybrid. Cam o jumătate din parcul de 1.000 de mașini programat zilnic sunt vehicule noi. Totuși, primele 500 de Mercedesuri Citaro mai vechi au fost achiziționate în 2006 fără climatizare. Din păcate, aceste autobuze mai vechi au acum mari probleme tehnice la motoare sau la cutiile de viteze. Costurile pentru repararea acestora sunt extrem de mari, depășesc chiar valoarea vehiculului. Mașina valorează acum câteva mii de euro, iar o reparație este peste 10.000 de euro. Adică mai bine cumpăram vehicule noi.

Despre tramvaie ce ne puteți spune?

Dacă ajungem la tramvaie, știe toată lumea vechimea acestui parc. Din fericire, beneficiem astăzi de 46 de tramvaie Imperio cu capacitate sporită și dotate cu tot confortul. Acestea sunt o gură de aer pentru tot ce înseamnă transport electric. Mai mult, furnizorul se ține de traficul de livrare și până la sfârșitul anului vom avea 70 din cele 100 de Imperio care trebuie să ajungă la noi. Cererea de transport a crescut foarte mult, iar aceste tramvaie moderne au parcurs deja 1,4 milioane de kilometri, din decembrie 2022 și până în prezent, la costuri foarte mici de exploatare.

Totuși, unele voci, lucrători STB, spun că aceste tramvaie noi au unele probleme cu frânele…

Vorbim de speculații, pentru că nu sunt probleme reale cu aceste tramvaie. Aceste vehicule sunt realizate după norme europene. Punctual, unde au fost probleme, s-a intervenit, dar nu vorbim de probleme de fond. Vorbim mai mult de adaptarea vehiculului la infrastructura existentă. De altfel, garniturile vechi parcurg 35.000 de kilometri pe an, iar Imperio fac în medie 60.000 de kilometri în șase luni. Acum, și mecanicii, dar și vatmanii trebuie să se adapteze. Adică reparațiile nu se mai fac cu patentul și ciocanul, ci cu ajutorul diagnozei computerizate. Apoi, vatmanul trebuie să se învețe să treacă de la acea manșă la un simplu joystick. Trebuie să se adapteze la lungimea vehiculului, care este mult mai mare, și să țină cont că aceste garnituri au motoare foarte puternice, cu accelerații mari.

Vom reuși vreodată să reabilităm calea de rulare a tramvaielor, pentru că, din când în când, câte o bucată de șină pătrunde prin podelele acestora?

Lucrăm la modernizarea a 50 de kilometri de cale. Vorbim de 16 loturi scoase la licitație, dar la două dintre ele nu am primit oferte. Și linia 5 va intra în lucru. Ca principiu, într-un an și jumătate vom avea infrastructură nouă pe toate cele 16 loturi, mai puțin linia 40 care are o lungime foarte mare.

Când vin primele autobuze electrice?

Toate cele 100 de autobuze electrice, inclusiv stațiile de încărcare, vor fi livrate până la 31 decembrie 2023. Noi, în schimb, trebuie să luăm măsuri pentru a putea alimenta stațiile de încărcare. Sperăm că până în decembrie să avem acele puncte trafo pentru a alimenta stațiile.

Aceste achiziții se fac și din banii pe care îi plătesc călătorii pe transport. Însă nu toți își cumpără bilete. Aveți o estimare procentuală a călătorilor care călătoresc fraudulos?

Vânzările de titluri de călătorie au crescut serios, cam cu 10% față de anul trecut. Sigur că există și persoane care călătoresc fraudulos. Nu am un procent al celor care nu își achită călătoriile, dar există anumite zone în care acest fenomen este mai accentuat, și acolo ne concentrăm mai mult activitatea de control. Vorbim de linii care circulă prin Rahova, Pantelimon și prin zona Militari.

Cât timp mai mențineți aceste tarife?

În anul 2021 am venit cu un alt sistem de plată, de la plata pe semicursă, la un tarif orar (3 lei pentru un bilet cu valabilitate de 90 de minute pe toate mijloacele de transport de suprafață - n.red.). Prețul la combustibil a crescut în timp și, evident, acum nu mai avem un tarif real, dar, atâta vreme cât municipalitatea își asumă plata compensației, menținem aceste prețuri. Este o decizie a municipalității.

Am înțeles că veți continua implementarea benzilor unice pentru uzul exclusiv al mijloacelor STB.

Da, se lucrează în zonele Dorobanți și Floreasca, dar o să mai fie o noutate. Pe Splaiul Independenței se va introduce o astfel de bandă, dar nu va fi exclusiv pentru STB, ci va putea fi utilizată și de bicicliști.