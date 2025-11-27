search
Joi, 27 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Horia Tecău a intrat puternic în lumea afacerilor. Vicecampionul olimpic lansează primul brand românesc de echipament de tenis

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Horia Tecău, 40 de ani, devine acționar Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis și dezvoltă platforma educațională Mind.Set.Match, informează un comunicat de presă.

Horia Tecău, ambițios să reușească și pe teren, și în afara lui
Horia Tecău, ambițios să reușească și pe teren, și în afara lui

Fost număr 1 mondial în proba de dublu și vice-campion olimpic alături de Florin Mergea, Horia Tecău anunță două investiții majore în tenisul românesc: lansează platforma educațională Mind.Set.Match. și intră în acționariatul Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis.

Această decizie face parte din strategia mai amplă a lui Horia Tecău de a-și concentra energia în două direcții complementare, cu impact pe termen lung în sport:

⦁ dezvoltarea mentalității și educației prin www.mindsetmatch.ro, o platformă dedicată tinerilor sportivi, dar și părinților și antrenorilor.

⦁ investiția în infrastructură și standardele de echipament, prin implicarea directă - ca acționar, cu 20% shares în compania de echipament de tenis Electryphy.

Împreună, aceste două proiecte conturează tranziția firească a lui Horia Tecău - de la campion la mentor, investitor și catalizator de resurse pentru următoarele generații. Cei doi piloni reprezintă, în fapt, o singură viziune: transformarea modului în care se poate face performanța în tenisul românesc.

De la retragerea din circuitul profesionist, Horia Tecău și-a făcut o misiune din a conecta experiența acumulată în marile turnee cu nevoile reale ale tinerilor sportivi.

Am învățat și câștigat mult prin tenis: disciplină, reziliență, încredere, o carieră și o comunitate. A venit timpul să ofer, la rândul meu, energia, experiența și resursele pe care le-am acumulat. Cred cu tărie într-un nou model de dezvoltare a sportului românesc, în care educația, calitatea și investiția se susțin reciproc pentru a genera performanță reală și durabilă. Mind.Set.Match. și Electryphy sunt cele două direcții prin care mă voi implica în mod direct: una în zona de mindset și educație, cealaltă în cea de imagine și performanță. Văd aceste două proiecte ca pe un adevărat ecosistem dedicat excelenței. Nu mă rezum la a-mi pune numele pe un brand, ci investesc capital, energie și viziune. Este un angajament pe termen lung, prin care îmi doresc să ajut tinerii sportivi să aibă succes - atât în sport, cât și în viață”, declară Horia Tecău.

Ce este Mind.Set.Match.

Mind.Set.Match. este un programul educațional ce îmbină antrenamentul fizic cu pregătirea mentală a spotivilor, coroborat cu suport pentru părinți și antrenori. Mentalitatea, echilibrul emoțional, construirea unui brand personal, “relația” cu presiunea, pregătirea tehnică, dar și fizică, precum și îndrumarea părinților și antrenorilor reprezintă doar cateva dintre temele ce vor fi abordate, ca un tot unitar, prin intermediul unor tabere, seminarii, masterclass-uri și workshop-uri practice dedicate.

În plus, din calitatea de acționar Electryphy, Horia Tecău va contribui la dezvoltarea și promovarea unor produse românești aliniate standardelor de calitate care susțin performanța la cel mai înalt nivel.

Legends 2025 - prima colecție Electryphy & Horia Tecău în noua formulă de acționariat

Lansarea colecției aniversare “Legends 2025”, dedicată celor zece ani de la triumful său la Wimbledon, marchează începutul noului parteneriat Horia Tecău și Electryphy. Inspirată din valorile care l-au definit pe Horia ca sportiv, colecția se adresează nu doar jucătorilor profesionisti, dar și tuturor iubitorilor “sportului alb” și este disponibilă deja pe electryphy.ro.

Colecția care marchează 10 ani de la câștigarea titlului de Grand Slam nu este doar un exercițiu de nostalgie. Am ales să legăm intrarea lui Horia în acționariat de acest moment pentru că Wimbledon rămâne reperul care vorbește cel mai clar despre cine este el ca sportiv, iar noi ne dorim ca Electryphy să crească în același registru: cu consistență, seriozitate și respect pentru joc”, a adăugat Monica Nițescu, cofondator Electryphy.

Ultima oară căpitan nejucător al echipei de Billie Jean King a României, Horia Tecău este fost numar 1 mondial în proba de dublu, vice-campion olimpic și promotor al performanței mentale. Triplu campion de Grand Slam în proba de dublu și medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Rio 2016, Horia are în palmares 38 de titluri ATP la dublu și a fost recunoscut pentru leadershipul său, consistența în joc și capacitatea de a construi parteneriate puternice atât pe teren, cât și în afara acestuia.

În calitate de Ambasador Național UNICEF în România, Horia s-a implicat în susținerea drepturilor copiilor și accesului acestora la sănătate și educație. Din rolul de mentor, Horia Tecău a publicat deja o carte pentru copii - „Viața în ritmul tenisului”, în care transmite lecții valoroase despre reziliență, curaj și recunoștință prin prisma sportului.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
digi24.ro
image
Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează
stirileprotv.ro
image
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
gandul.ro
image
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
mediafax.ro
image
Maghiarii îl laudă pe Gigi Becali pentru transferul făcut la FCSB: „Nu degeaba a dat atâția bani”
fanatik.ro
image
Cum și-a falsificat ministrul apărării Ionuț Moșteanu primul CV ca membru al Guvernului. Universitatea Athenaeum: „Nu a fost niciodată student la noi”
libertatea.ro
image
Planul secret al Germaniei pentru un război cu Rusia: „Luptele ar putea începe chiar mâine”
digi24.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
digisport.ro
image
S-a votat! Înmatricularea mașinilor se va face în totalitate online, românii scapă de drumul la ghișeu
stiripesurse.ro
image
Niște români au descoperit cum să fure banii din bancomatele din UK. Polițiștii au găsit ceva surprinzător la ei acasă, în România
antena3.ro
image
"450.000 km pe calculator şi 140.000 în bord". Cum afli dacă e dat kilometrajul înapoi la maşini
observatornews.ro
image
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Cât costă un brad natural până în 1,8 metri la Dedeman, Bricodepot sau Leroy Merlin: preţurile au crescut
playtech.ro
image
Gigi Mulţescu, primire ostilă la Universitatea Craiova: “Au spus că a venit dinamovistul ăla!”. Cum i-a câștigat pe olteni. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Așteptat pe banca lui Liverpool în locul lui Arne Slot, Jurgen Klopp a semnat!
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Cel puțin 55 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 280 sunt dispărute în Hong Kong! Pompierii se luptă în continuare cu flăcările
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Ionuț Moșteanu, prins cu minciuna! Studii fake. Facultatea de unde spunea că are diploma neagă că acesta i-ar fi fost student
mediaflux.ro
image
Verdict uriaș în procesul care a „zguduit” fotbalul românesc: răsturnare la Curtea de Apel!
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Florin Dumitrescu, în gura internauților. A fost dur taxat după ce a avut un comportament nepotrivit față de o gravidă: „Comportament execrabil”
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
De ce crește libidoul iarna: știința din spatele fenomenului