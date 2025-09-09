search
Marți, 9 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei
Articol publicitar

KEMPES va cânta în deschiderea concertului SCORPIONS din București!

0
0
Publicat:

Pe 11 septembrie 2025, legendara trupă SCORPIONS va concerta la Romexpo, într-un regal al muzicii rock care va marca 60 de ani de activitate ai trupei.

Trupa KEMPES va fi cea care va deschide seara. Formația s-a înființat în 2014, la inițiativa lui Ovidiu Ioncu „Kempes”, solistul care a consacrat trupa Cargo, revenit în România după 10 ani și care, în 2015, a lansat primul album al trupei, intitulat sugestiv „Regăsire”.

captura afis kempes JPG
Imaginea 1/15: captura afis kempes JPG
captura afis kempes JPG
Scorpions 1
Scorpions 2
Scorpions 4
Scorpions 3
Scorpions 5
Scorpions 6
Scorpions 7
Scorpions 8
Scorpions 9
Scorpions 10
Scorpions 11
Scorpions 12
Scorpions 13
Scorpions 14

KEMPES abordează un stil heavy metal cu influențe hard rock și a susținut numeroase concerte și recitaluri în țară, atât în cluburi, cât și la cele mai importante festivaluri de gen. Ovidiu Ioncu „Kempes”, un solist carismatic și iubit de public, și-a câștigat notorietatea în Cargo, unde a înregistrat toate albumele și a cântat timp de 14 ani.

În prezent, trupa Kempes concertează în formula:

·      Ovidiu Ioncu „Kempes” – solist vocal

·      Dani Vlad – chitară bas, voce

·      Alexandru Ardelean – chitară solo, voce

·      Ioan Zaharescu – tobe

Concertul SCORPIONS va fi o experiență memorabilă, o celebrare a muzicii care a inspirat generații întregi de fani. Fiecare apariție pe scenă este o dovadă a pasiunii, rezilienței și a moștenirii construite cu dăruire de membri: Pawel Maciwoda – chitară bass; Rudolf Schenker – chitară; Klaus Meine – vocal; Matthias Jabs – chitară; Mikkey Dee – baterie.

Biletele sunt disponibile pe platformele oficiale de ticketing: IaBilet, Entertix, Eventim, la următoarele prețuri:

·      General Access: 366 lei

·      Golden Circle: 488 lei

·      Front Stage: 611 lei

Anul acesta, trupa a sărbătorit cea de-a 60-a aniversare cu turneul „Coming Home”, care a debutat la Las Vegas, Planet Hollywood, și a continuat în țări precum Brazilia, Argentina, Columbia, Mexic, Spania, Portugalia, Italia, Letonia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Polonia, Franța, Germania, Elveția și Monaco, înainte de a ajunge în România pe 11 septembrie, urmând să continue turneul în Albania, Egipt și Emiratele Arabe Unite.

Din 2015, Manfred Nikitser este responsabil de identitatea vizuală a trupei, ca designer de lumini, scenă și conținut video. Pentru acest show aniversar, el a creat un concept de producție care a ridicat ștacheta pentru concertele rock de mare amploare: puternic pentru publicul de pe stadion, dar rafinat pentru înregistrările multi-cameră. „Obiectivul a fost un show convingător pe toate mediile – live pe stadion, dar și pe video. Pentru un show de stadion de o asemenea amploare ai nevoie de echipamente cu o putere uriașă și un aspect îndrăzneț, cu lumini rock’n’roll autentice.”

Prin fuziunea dintre lumini, efecte speciale și muzică, concertele aniversare SCORPIONS de la Hanovra au celebrat șase decenii de istorie rock și au stabilit noi standarde pentru producțiile muzicale. Același nivel de excelență va fi respectat și la București, când SCORPIONS va concerta pe 11 septembrie la Romexpo.

Reguli pentru public

Accesul publicului se va face prin Intrarea C, Bulevardul Expoziției, începând cu ora 17:00, exclusiv pietonal. Organizatorii recomandă folosirea transportului public, accesul auto nefiind permis prin Intrarea C.

Intrarea este posibilă doar pe baza unui bilet valid și a unui act de identitate. Pentru minori, se aplică reguli stricte:

·      accesul copiilor sub 3 ani este interzis;

·      prezența minorilor sub 5 ani nu este recomandată;

·      copiii sub 8 ani intră gratuit, doar însoțiți și cu documente doveditoare;

·      minorii sub 16 ani pot participa doar cu părinți/tutori;

·      cei peste 16 ani pot veni neînsoțiți doar cu acord parental în două exemplare.

La intrare, toți participanții vor fi supuși unui control de securitate. Este interzis accesul cu droguri, alcool, arme, obiecte periculoase, mâncare și băuturi din exterior, aparate foto/video profesionale, rucsacuri mari, umbrele, scaune, bannere, articole pirotehnice, animale de companie sau drone.

Organizatorii avertizează că spectacolul include efecte puternice de lumină și sunet, nerecomandate copiilor mici, femeilor însărcinate și persoanelor cu epilepsie. Participarea se face pe proprie răspundere.

Biletele pot fi achiziționate exclusiv din surse autorizate: iabilet.ro, entertix.ro, eventim.ro sau, în ziua evenimentului, de la casele de bilete, în limita locurilor disponibile. Revânzarea invitațiilor și vânzarea la suprapreț sunt strict interzise.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul artistic și nu este responsabil pentru condițiile meteo, produsele comercializate de parteneri sau comportamentele din afara perimetrului evenimentului.

Pe durata spectacolului, organizatorul, partenerii și presa acreditată pot realiza înregistrări și fotografii conform procedurilor de acreditare.

Vedete

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Copii de grădiniță îmbrăcați în uniforme asemănătoare cu cele din comunism, în Satu Mare, în prima zi a anului școlar
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, Claudiu Crețu, directorul ELCEN, vizat într-un dosar de corupție la DNA. Averea teologului-polițist
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
Victor Pițurcă a făcut anunțul, la 69 de ani: ”Am renunțat!”. Care e ocupația fostului selecționer: ”Îmi spun: `Nu, nu, nu`”
digisport.ro
image
VIDEO Elena Udrea, noi dezvăluiri explozive: Cum au aranjat oamenii lui Băsescu condamnarea lui Voiculescu
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Vremea în România până pe 6 octombrie
observatornews.ro
image
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din penitenciar
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu uluitor a atras atenţia
playtech.ro
image
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO A ajuns ”de nerecunoscut” după ce și-a stors un coș: ”Imaginile sunt oribile”
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cauza decesului lui Mieluță Bibescu! Un apropiat al cunoscutului lăutar rupe tăcerea: „Era acasă și…”
kanald.ro
image
Un mic orășel a dispărut din cauza accidentelor rutiere din România. Zeci de mii de români a...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
romaniatv.net
image
Vești bune! O nouă finanțare pentru români!
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis
click.ro
image
Antonia, apariție explozivă pe Instagram. Cum a reacționat Alex Velea. FOTO
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Traseul montan din Grecia care leagă 46 de sate istorice superbe. Este o călătorie plină de locuri și peisaje de vis

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas