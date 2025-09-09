KEMPES va cânta în deschiderea concertului SCORPIONS din București!

Pe 11 septembrie 2025, legendara trupă SCORPIONS va concerta la Romexpo, într-un regal al muzicii rock care va marca 60 de ani de activitate ai trupei.

Trupa KEMPES va fi cea care va deschide seara. Formația s-a înființat în 2014, la inițiativa lui Ovidiu Ioncu „Kempes”, solistul care a consacrat trupa Cargo, revenit în România după 10 ani și care, în 2015, a lansat primul album al trupei, intitulat sugestiv „Regăsire”.

→ Imaginea 1/15: captura afis kempes JPG

KEMPES abordează un stil heavy metal cu influențe hard rock și a susținut numeroase concerte și recitaluri în țară, atât în cluburi, cât și la cele mai importante festivaluri de gen. Ovidiu Ioncu „Kempes”, un solist carismatic și iubit de public, și-a câștigat notorietatea în Cargo, unde a înregistrat toate albumele și a cântat timp de 14 ani.

În prezent, trupa Kempes concertează în formula:

· Ovidiu Ioncu „Kempes” – solist vocal

· Dani Vlad – chitară bas, voce

· Alexandru Ardelean – chitară solo, voce

· Ioan Zaharescu – tobe

Concertul SCORPIONS va fi o experiență memorabilă, o celebrare a muzicii care a inspirat generații întregi de fani. Fiecare apariție pe scenă este o dovadă a pasiunii, rezilienței și a moștenirii construite cu dăruire de membri: Pawel Maciwoda – chitară bass; Rudolf Schenker – chitară; Klaus Meine – vocal; Matthias Jabs – chitară; Mikkey Dee – baterie.

Biletele sunt disponibile pe platformele oficiale de ticketing: IaBilet, Entertix, Eventim, la următoarele prețuri:

· General Access: 366 lei

· Golden Circle: 488 lei

· Front Stage: 611 lei

Anul acesta, trupa a sărbătorit cea de-a 60-a aniversare cu turneul „Coming Home”, care a debutat la Las Vegas, Planet Hollywood, și a continuat în țări precum Brazilia, Argentina, Columbia, Mexic, Spania, Portugalia, Italia, Letonia, Danemarca, Suedia, Finlanda, Polonia, Franța, Germania, Elveția și Monaco, înainte de a ajunge în România pe 11 septembrie, urmând să continue turneul în Albania, Egipt și Emiratele Arabe Unite.

Din 2015, Manfred Nikitser este responsabil de identitatea vizuală a trupei, ca designer de lumini, scenă și conținut video. Pentru acest show aniversar, el a creat un concept de producție care a ridicat ștacheta pentru concertele rock de mare amploare: puternic pentru publicul de pe stadion, dar rafinat pentru înregistrările multi-cameră. „Obiectivul a fost un show convingător pe toate mediile – live pe stadion, dar și pe video. Pentru un show de stadion de o asemenea amploare ai nevoie de echipamente cu o putere uriașă și un aspect îndrăzneț, cu lumini rock’n’roll autentice.”

Prin fuziunea dintre lumini, efecte speciale și muzică, concertele aniversare SCORPIONS de la Hanovra au celebrat șase decenii de istorie rock și au stabilit noi standarde pentru producțiile muzicale. Același nivel de excelență va fi respectat și la București, când SCORPIONS va concerta pe 11 septembrie la Romexpo.

Reguli pentru public

Accesul publicului se va face prin Intrarea C, Bulevardul Expoziției, începând cu ora 17:00, exclusiv pietonal. Organizatorii recomandă folosirea transportului public, accesul auto nefiind permis prin Intrarea C.

Intrarea este posibilă doar pe baza unui bilet valid și a unui act de identitate. Pentru minori, se aplică reguli stricte:

· accesul copiilor sub 3 ani este interzis;

· prezența minorilor sub 5 ani nu este recomandată;

· copiii sub 8 ani intră gratuit, doar însoțiți și cu documente doveditoare;

· minorii sub 16 ani pot participa doar cu părinți/tutori;

· cei peste 16 ani pot veni neînsoțiți doar cu acord parental în două exemplare.

La intrare, toți participanții vor fi supuși unui control de securitate. Este interzis accesul cu droguri, alcool, arme, obiecte periculoase, mâncare și băuturi din exterior, aparate foto/video profesionale, rucsacuri mari, umbrele, scaune, bannere, articole pirotehnice, animale de companie sau drone.

Organizatorii avertizează că spectacolul include efecte puternice de lumină și sunet, nerecomandate copiilor mici, femeilor însărcinate și persoanelor cu epilepsie. Participarea se face pe proprie răspundere.

Biletele pot fi achiziționate exclusiv din surse autorizate: iabilet.ro, entertix.ro, eventim.ro sau, în ziua evenimentului, de la casele de bilete, în limita locurilor disponibile. Revânzarea invitațiilor și vânzarea la suprapreț sunt strict interzise.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul artistic și nu este responsabil pentru condițiile meteo, produsele comercializate de parteneri sau comportamentele din afara perimetrului evenimentului.

Pe durata spectacolului, organizatorul, partenerii și presa acreditată pot realiza înregistrări și fotografii conform procedurilor de acreditare.