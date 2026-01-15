Jandarmii au dat amenzi de 10.400 de lei în urma manifestaţiei din Piața Victoriei. Organele de urmărire penală, sesizate după ce spre oamenii legii s-a aruncat cu panouri metalice

Jandarmii au aplicat patru sancţiuni contravenţionale, în sumă totală de 10.400 de lei şi au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală pentru ultraj, în urma neregulilor constatate cu ocazia protestului de joi din Piaţa Victoriei.

„În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare", informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti (DGJMB), citat de Agerpres.

Jandarmeria Capitalei a folosit pulverizatoarele de mână cu substanţă iritant-lacrimogenă pentru detensionarea unora dintre manifestanţii din Piaţa Victoriei, care au aruncat cu recipiente din plastic şi bulgări de zăpadă în direcţia forţelor de ordine, precum şi cu două panouri metalice.

Nicio persoană nu a fost rănită, a mai transmis Jandarmeria Capitale

„În jurul orei 20:45, unii dintre manifestanţii din Piaţa Victoriei au aruncat cu recipiente din plastic şi bulgări de zăpadă în direcţia forţelor de ordine. Totodată, aceştia au aruncat în direcţia jandarmilor şi două panouri metalice (...) Subliniem faptul că, din informaţiile disponibile la acest moment, nicio persoană nu a fost rănită şi, pentru detensionarea situaţiei şi redobândirea caracterului paşnic, au fost folosite, pentru scurt timp, pulverizatoarele de mână cu substanţă iritant-lacrimogenă", se precizează în informarea transmisă de Jandarmeria Capitalei.

Jandarmii însărcinaţi cu dialogul cu reprezentanţii manifestanţilor au făcut apel la calm şi cooperare între protestatari şi forţele de ordine.

Două proteste în Capitală

Amintim că două proteste au loc joi seară în București, unul la Piața Universității, organizat de Claudiu Târziu și susținut de George Simion, împotriva Legii Vexler, și altul în Piața Victoriei, împotriva măsurilor fiscale ale Guvernului.

Numărul protestatarilor din faţa Guvernului României a fost de cca. 10.000 de persoane, potrivit unor estimări.

O parte dintre protestatari au scandat „Jos Guvernul!”, „Libertate, libertate!” şi „Călin Georgescu, președinte!”, în timp ce alţii au huiduit sau suflă în vuvuzelele pe care le-au adus cu ei.

Traficul spre Piaţa Victoriei a fost blocat pe un sens.

Adrian Băzăvan, de la „Lupii Tricolori”, a proiectat mesajul care l-a făcut celebru, „Marș la Moscova!”, pe o clădire, în timpul protestelor din București, stârnind furia suveraniştilor.