Incendiu violent la un imobil în construcție din Tunari. Pompierii au intervenit de urgență

Un incendiu a izbucnit la un imobil aflat în construcție din Tunari, pe strada Ștefan cel Mare, unde mai multe materiale de construcție au luat foc. Fumul negru se vede de la kilometri buni depărtare.

Potrivit autorităților, flăcările s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Din fericire, nu au fost raportate victime până în acest moment.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, fiind mobilizate trei autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, precum și un echipaj SMURD.

Intervenția este în desfășurare, iar pompierii acționează pentru lichidarea incendiului și prevenirea extinderii acestuia.