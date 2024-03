„În vara aceasta vom avea prima variantă a Planului Urbanistic General”, susține Nicușor Dan

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, spune marţi că prima variantă a Planului Urbanistic General va fi finalizată până în vară, iar ulterior va fi supusă dezbaterii publice şi va intra în circuitul de avizare la aproximativ 30 de instituţii.

El a precizat că prima variantă a PUG ar fi trebuit să fie deja disponibilă, dar că este necesară refacerea unor studii care au fost realizate în 2013 şi 2014 şi care nu mai erau de actualitate, scrie Agerpres.

„Este un contract care s-a semnat în 2013, care s-a blocat în 2014 - contestaţii juridice între părţi, Curtea de Conturi, în fine, foarte complicat... Am reuşit să îl descâlcim şi să semnăm actul adiţional la sfârşitul lui decembrie 2022. Atunci s-a dat un grafic care a şi fost respectat, în sensul că toate studiile care trebuiau să fie făcute pentru Planul Urbanistic General s-au făcut, în termen de un an, în 2023, cum a fost prevăzut şi ar fi urmat ca în momentul acesta să avem deja o primă variantă a Planului Urbanistic General pe care să îl dezbatem. Ce nu ne-am dat seama nici noi, nici consorţiul condus de Universitatea de Arhitectură, că acele studii care fuseseră deja bifate ca fiind făcute erau din anii 2013, 2014 şi nu mai puteau fi avute în vedere, pentru că ar fi fost foarte contestat întreg demersul. Acum suntem în faza în care acele studii sunt refăcute, pentru ca informaţiile din ele să fie la nivelul anului 2024. Deci, suntem cu un decalaj de şase luni faţă de ce am promis. În vara aceasta o să avem prima variantă a Planului Urbanistic General, care o să intre în dezbatere şi, bineînţeles, în circuitul de avizare la vreo 30 de instituţii care trebuie să îl avizeze", a spus el, în cadrul Conferinţei Naţionale a Industriei Ospitalităţii.