Cum explică Nicușor Dan retragerea atribuțiilor viceprimarului Stelian Bujduveanu. PNL iese la atac: „A ieșit din logica de independent”

Primarul general, Nicuşor Dan, a declarat, miercuri, că decizia privind retragerea principalelor atribuţii ale viceprimarului Stelian Bujduveanu a fost luată pentru că acesta face parte dintr-o majoritate ostilă față de el. PNL l-a acuzat pe edil că a intrat în rolul politicianului cu „interese de partid”.

„Era nefiresc. A fost foarte firesc în momentul în care i-am dat acele atribuții, adică atunci aveam o înțelegere între primar și o majoritate în Consiliul General, formată din USR, PMP și PNL. Cele două partide mari din această coaliție au primit pozițiile de viceprimar și atribuții și noi toți lucram împreună și ce am făcut în trei ani, bine sau rău, decontăm împreună acești ani. În momentul acesta, începând de ieri, când PNL și PSD au anunțat că vin cu proiectul lor de buget și cu viziunea lor pentru Capitală, s-a format o nouă majoritate în Consiliul General, care este ostilă primarului. Domnul viceprimar fiind în această majoritate în Consiliu ar fi absurd și să-l critice pe primar din poziția asta și să fie în colaborare cu primarul din poziția cealaltă. Și atunci e o decizie firească să-i iau atribuțiile și bineînțeles că după alegeri, în funcție de majoritatea pe care o să o formăm, vom rediscuta atribuții pentru viceprimari”, a declarat Nicușor Dan, la DIGI 24, întrebat de ce a decis să-l dezică de atribuiții pe Stelian Bujduveanu.

Nicușor Dan: Cu Stelian Bujduveanu am o relație foarte bună

Întrebat dacă este o răzbunare, edilul general al Capitalei a negat și a susținut că: „e o decizie logică, firească nu poți să fii în două locuri în același timp”.

Nicușor Dan a afirmat că alianța PSD-PNL pentru candidatul comun la Primăria Generală a Capitalei nu este privită cu ochi buni de unii consilieri liberali și că are o relaţie foarte bună inclusiv cu Bujduveanu.

„Acum nu o să... Bineînțeles că am trăit împreună trei ani, am discutat. Am stabilit niște relații personale în intervalul acesta și bineînțeles că pentru unii dintre ei nu e cel mai fericit moment, când conducerea centrală a partidului a schimbat direcția. Asta se întâmplă în politică. Și inclusiv cu Stelian Bujduveanu am o relație foarte bună personală”, a spus Dan, întrebat ce transmite consilierilor PNL care l-au susținut în lupta cu PSD pe parcursul actualului mandat și care au intrat în Primăria Capitalei pe un slogan anti-PSD.

Edilul general al Capitalei a afirmat că liberalul ar fi înțeles decizia. „L-am sunat azi, dar era în conferința asta mare cu anunțul candidatului, dar am schimbat niște mesaje. I-am spus că nu e nimic personal și el mi-a dat like sau o maimuță din asta, de pe telefon, în care mi-a spus că știe, că înțelege și că totul e în regulă.(...) Haideţi să le spunem emoticoane”, a spus Nicușor Dan, întrebat dacă viceprimarul i-a spus dacă îi pare rău sau ce i-a transmis.

Reacția PNL București: Un gest politic și incorect

PNL Bucureşti a transmis că primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a ieşit din postura de independent şi a intrat în rolul politicianului cu interese de partid.

„Un gest politic și incorect: Nicușor Dan i-a revocat principalele atribuții executive viceprimarului Stelian Bujduveanu. Prin gestul său, Nicușor Dan a ieșit clar din postura de independent și manager al Primăriei Capitalei, pe care a promovat-o atât de mult, și a intrat în rolul politicianului cu interese de partid. Stelian Bujduveanu este viceprimarul PNL, care a avut o activitate ireproșabilă timp de patru ani la Primăria Capitalei, cu rezultate consistente, dar dintr-o dată atribuțiile i-au fost revocate. Și asta după ce Stelian Bujduveanu a făcut propuneri pentru o mai judicioasă folosire a banilor din bugetul Capitalei”, a transmis PNL Bucureşti, prin intermediul unui comunicat oficial.

Liberalii au susținut că Nicușor Dan nu înţelege importanţa muncii în echipă.

„Afirmația din comunicatul emis de Nicușor Dan demonstrează încă o dată, din păcate, cât de puțin înțelege acesta importanța lucrului în echipă, reproșând Partidului Național Liberal faptul că ar fi decis să formeze o altă majoritate. În fapt, e vorba de efortul de a debloca bugetul Capitalei, susținând totodată amendamente pentru îmbunătățirea lui, amendamente ce vor fi aprobate mâine, în beneficiul bucureștenilor. Vorbim despre bani pentru termoficare și transport public, așa cum a solicitat PNL de mai bine de o lună de zile, și de alte proiecte bune pentru București, cum este străpungerea Ciurel”, a precizat PNL București.

Liberalii au criticat și o declarație anterioră a edilului Capitalei, care a spus că nu are logică ca viceprimarul să fie simultan și în opoziție cu primarul general și să lucreze în aparatul de specialitate al primarului.

„Ar fi fost corect ca Primarul General, Nicușor Dan, să ia decizii în funcție de realizările lui Stelian Bujduveanu și nu să compună o analiză politică a situației din Primăria Generală. Stelian Bujduveanu a prezentat periodic opiniei publice acțiunile întreprinse în realizarea atribuțiilor sale, conștient fiind că este în slujba cetățenilor din București”, se mai arată în comunicatul liberalilor.

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, i-a retras miercuri principalele atribuţii executive viceprimarului Stelian Bujduveanu (PNL), a informat, miercuri, PMB.