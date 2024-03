Cum a lucrat Nicușor Dan cu PSD și PNL în Consiliul General. Ce spune despre contracandidatul Cîrstoiu

Primarul general al Capitalei și candidat pentru un nou mandat, Nicuşor Dan, susține că în Consiliul General „a fost o plictiseală totală”, iar USR, PMP şi PNL i-au susţinut proiectele. În ce privește candidatura medicului Cătălin Cîrstoiu, edilul consideră că va fi controlat de PSD.

„În acești trei ani și jumătate de mandat, eu personal nu am generat niciun conflict. Nici cu Guvernul, nici cu primarii de sector, cu nimeni, nici măcar plângeri penale nu am făcut. Pentru că oamenii ne-au pus aici să fim o autoritate a statului, în cazul nostru o autoritate locală, să colaborăm între noi să le rezolvăm problemele. Pe funcționarea consiliului general s-a văzut, a fost o plictiseală totală la Consiliul General. Cele trei partide USR, PMP, PNL s-au înțeles în discuțiile pe care le-au avut inclusiv cu mine, și ei între ei. La ședințele de consiliu votam toate proiectele, și a fost o administrație locală coerentă a acestor trei partide împreună cu mine. Eu sunt un om de dialog. Acum am fost într-un context electoral, până la urmă bugetul a trecut, cu modificări relativ minore față de ce am propus eu deja în 10 februarie, acum șase săptămâni.

Eu sunt convins că o să avem un dialog. Bineînțeles, că sunt niște partide care mă susțin acum – cum sunt cele din Alianța Dreapta Unită – USR, Forța Dreptei, PMP, REPER de asemenea. O să încerc să formez o majoritate începând cu ei. Avem experiența din toate orașele și din toate mandatele precedente din România, în care, în general, primarul își face o majoritate, pentru că asta vor cetățenii. Cetățenii nu vor să vadă scandal în care să se acuze unii pe alții și să nu se întâmple nimic pentru localitatea lor. O să negociem câteva săptămâni, o să formăm o majoritate, o să avem niște viceprimari, ei or să primească niște atribuții și o să guvernăm local”, a declarat Nicușor Dan, la Digi 24, întrebat cum se așteaptă să fie următorii patru ani, cu un consiliu general majoritar PSD-PNL.

Primarul General al Capitalei a afirmat că „n-a avut mare trecere la Guvern” în acest mandat, dar speră la o discuție serioasă în ipoteza câștigării alegerilor pentru PMB.

„În primul rând, n-o să poată să fie mai rău decât în acest mandat, pentru că n-am avut mare trecere la Guvern, ca să spun așa. Dacă acum ne-am descurcat așa, o să ne descurcăm încă 4 ani. Eu sper să avem o discuție serioasă despre București și despre bugetul Bucureștiului”, a spus edilul, întrebat ce va face într-un viitor mandat dacă și Guvernul îi va fi ostil.

Dan: Cîrstoiu nu e în situația de a fi deasupra partidelor care îl susțin

Despre contracandidatul său, medicul Cătălin Cîrstoiu, Nicușor Dan crede că dacă va învinge, nu va putea să-și facă propria politică, față de majoritatea PSD care îl va susține în Consiliul General.

„A și spus că și doctorul Oprescu și dna. Firea au avut un mandat foarte bun. Dar dincolo de asta, (Cătălin Cîrstoiu n.r.) are o coaliție care îl susține, în coaliția asta majoritar este PSD, și domnia sa nu e în situația de a fi deasupra acestor partide care îl susțin. Va avea un Consiliu general, în care majoritatea din majoritatea care îl susține va fi PSD și îmi e greu să cred că va putea să ignore și să-și facă propria politică față de această majoritate”, a declarat Nicușor Dan, întrebat dacă crede că Cătălin Cîrstoiu va moșteni problemele din administrația Firea și va răspunde pentru ele.

Edilul Capitalei crede că medicul nu este în măsura de a controla PSD și că mai degrabă social-democrații vor avea o influență asupra deciziilor sale.

„Din moment ce e candidatul acestui partid, din moment ce acest partid ne spune că doamna Firea e purtător de cuvânt, coordonator de programe, mi-e greu să cred că poate domnia sa se elibereze și să spună: aceste partide doar mă susțin și eu am viziunea mea proprie pentru București. O să vedem viziunea”, a afirmat Dan.

În privința contracandidatului Cristian Popescu Piedone, preşedintele executiv al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) , Nicușor Dan a spus că îl consideră tot candidat PSD deoarece ar fi susținut de electoratul social-democrat. „Am spus de mai multe ori despre candidatura dl. Piedone că o iau cu anumite rezerve, când o să-l vedem pe buletinele de vot o să comentăm”, a adăugat Dan.