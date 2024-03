Nicușor Dan, despre candidatul Coaliției la PMB: Cîrstoiu nu va spune nu la cerințele PSD

Primarul general al Bucureștiului, Nicușor Dan, a declarat miercuri, în cadrul unui interviu televizat, că îl cunoaște puțin pe Cătălin Cîrstoiu, candidatul coaliției pentru PMB. Edilul Capitalei crede că opozantul său va merge la aceste alegeri cu program PSD și că dacă va câștiga nu îi va refuza pe social-democrați nici atunci când îi vor cere să dea un PUZ pentru un rechin imobiliar.

„Pentru moment nu vreau să vorbesc de domnia sa ca persoană, aștept să citesc, că nu i-am făcut fișa. Dar să văd lucuri în spațiul public. Am vorbit de două sau trei ori la telefon pe o chestiune legată de Spitalul Municipal, o extindere, o autorizație, certificat de urbanism”, a declarat Nicușor Dan, la Digi 24, întrebat cum îl evaluează pe candidatul coaliției la PMB și dacă îl cunoaște.

Nicușor Dan a afirmat că Cătălin Cîrstoiu i-a cerut ajutor în perioada actualului mandat și că i l-a acordat. „Era vorba de o investiție europeană la Spitalul Municipal și era vorba de un certificat de urbanism după care să urmeze o investiție și pe care l-am emis”, a adăugat edilul Capitalei.

Întrebat cum l-ar evalua pe medicul Cîrstoiu, Dan a răspuns că: „în discuția, una, două, trei, câte am avut, a fost o discuție foarte la obiect, pe ce dorea spitalul prin directorul lui”.

Edilul Capitalei: Îmi doresc sprijinul tuturor votanților de dreapta

Nicușor Dan a afirmat că speră ca simpatizanții PNL să-i acorde lui credit pentru un nou mandat la PMB.

„Desigur eu vreau, aștept, îmi doresc sprijinul tuturor votanților de dreapta. Pentru că în 2020 am avut, după 12 ani de guvernare, guvernare locală PSD în București, am avut o presiune a întregului public de dreapta, pe toate partidele de dreapta din acel moment, de a veni cu un candidat unic, s-a nimerit să fiu eu acela și tot ce am făcut în mandatul acesta s-a a fost pentru a satisface exigențele pentru care acest public m-a creditat. Acum, cred am și eu prieteni care au votat toată viața PNL-ul și care cu greu își pun întrebarea dacă pot să voteze sau nu o listă comună PSD-PNL la Consiliul General deci pentru toți oamenii ăștia și pentru perspectiva de a avea un primar care pe de-o parte să ducă marile lucrări de infrastructură înainte, pe de altă parte să nu coabiteze cu rechinii imobiliari cred că tot acest public de dreapta poate să dea (un vot n.r.)”, a spus Nicușor Dan, întrebat dacă mai mizează pe voturile simpatizanților PNL, la următoarea candidatură, având în vedere că Cîrstoiu e candidatul coaliției, nu doar al PSD.

Dan: PSD are doi candidați - Cîrstoiu și Piedone

Nicușor Dan a spus că PSD are doi candidați la Primăria Generală a Capitalei: „domnul Cîrstoiu și domnul Piedone”.

Întrebat dacă crede că Cristian Popescu Piedone este susținut din umbră de social-democrați, el a răspuns: „Nu am spus asta. Bine, PSD a mai făcut o dată asta”

„PSD a mai făcut o dată asta când l-a pus pe domnul Diaconescu să fie candidat oficial și organizațiile l-au sprijinit pe Sorin Oprescu în 2008. Fiul domniei sale e deputat PSD dacă nu mă înșel deci există o colaborare acolo și va fi o opțiune pentru publicul PSD, de a opta între acești doi candidați. (...) Nu a spus că e opțiune a partidului, am spus că e a publicului”, a spus Dan, întrebat ce îl face pe Piedone să fie candidatul PSD.

Întrebat cine dintre cei doi contracandidați, Cîrstoiu și Piedone ar fi cu adevărat o problemă pentru a putea câștiga un nou mandat, Dan a răspuns: „Asta întotdeauna ne spun oamenii. Candidatura aceasta e foarte recentă, cred că un răspuns o să ni-l dea sociologii în 2-4 săptămâni.” „Există acest clivaj între dreapta și PSD în București și eu cred că lupta asta se va da între cel mai bine clasat dintre acești doi candidați, apropiați de bazinul PSD și mine pentru că eu sunt reprezentantul publicului de dreapta”, a adăugat edilul Capitalei.

De ce crede că Cîrstoiu ar fi un primar PSD

Nicușor Dan, care este un susținut de Alianța Dreapta Unită pentru un nou mandat, a fost întrebat dacă crede că o parte din electoratul său va alege să-l susțină pe Cîrstoiu, independent și el, susținut de coaliția PSD-PNL, și a răspuns: „Da, tocmai, bineînțeles că există niște candidați la Primărie, dar ei își afișează susținerea de către niște partide. Domnul Cîrstoiu este susținut de PSD, șeful lui de campanie este Gabriela Firea, care am înțeles că îi împrumută programul. (...) Independent sprijinit de PSD a fost și domnul Oprescu și până la urmă politica pe care a făcut-o, a făcut politica PSD-ului”.

Întrebat cum vede campania lui Cîrstoiu, care este susținută de Gabriela Firea, Sebastian Burduja, și comunicatorul oficial Rareș Bogdan, Nicușor Dan a afirmat că nu cunoștea acest lucru, dar că așteaptă să vadă ce program va propune. „Dacă e acela pe care eu îl știu din 2020, este programul PSD pentru a guverna Bucureștiul, pe care l-am văzut în practică 12 ani”, a adăugat Dan.

Întrebat dacă în ipoteza în care Cîrstoiu va ajunge primar general, crede că acesta va fi un primar PSD, cu oamenii și administrația social-democraților, edilul Capitalei confirmat: „Exact. Ați rezumat foarte bine ce am încercat să vă spun 15 minute”. „A fost prezentat azi de această coaliție, un rol important în această mișcare îl are doamna Gabriela Firea, fostul primar general, șeful de campanie”, a adăugat Dan.

Întrebat dacă crede că ar putea fi o guvernare Firea prin Cîrstoiu, Dan a răspuns: „Mi-e greu să cred că domnul doctor Cîrstoiu, dacă partidul vine și îi propune ceva, va spune nu, de exemplu să dea un PUZ pentru un rechin imobiliar”, adăugând că în cazul mandatului său a avut o înțelegere cu cele două partide care l-au susținut și pe zona de urbanism s-a ocupat singur, spunându-le „nu”, la anumite cerințe.