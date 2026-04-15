Articol publicitar

NOSTALGIA Music Label alături de Edward Maya, Alexandra Stan și Soundfeed organizează „Popcorn Music Camp”: O inițiativă pentru relansarea globală a sunetului românesc

NOSTALGIA Music Label alături de Edward Maya, Alexandra Stan, împreună cu Soundfeed, anunță organizarea Popcorn Music Camp, un proiect strategic de creație muzicală ce va avea loc între 17 și 19 aprilie la Mayavin Studio House. 

Această colaborare reunește viziunea celui mai iubit brand de evenimente Retro/Disco/Future, experiența internațională a unora dintre cei mai reprezentativi artiști ai genului popcorn și experiența internațională a Soundfeed, având ca obiectiv principal producția de noi hituri globale ale genului popcorn, care în anii 2010 a cucerit toată lumea..

30 de artiști, 8 studiouri, o singură misiune: Popcorn Revival. Evenimentul se va desfășura la Studio House by Edward Maya, cel mai avansat studio din România deținut de un artist, care va pune la dispoziția participanților 8 studiouri de producție. Pe parcursul celor trei zile, aproximativ 30 de artiști vor lucra într-un format dinamic și interactiv. Acest proces creativ intensiv este menit să genereze sound-uri noi, ce combină ADN-ul nostalgic al popcorn-ului original cu elemente moderne. Într-un moment în care genul popcorn a lipsit din lansările recente de pe piață, Popcorn Music Camp își propune să umple acest gol și să dea tonul unei reveniri spectaculoase.

Ne dorim să construim piese care să ducă mai departe emoția pe care publicul o trăiește la evenimentele noastre și, mai ales, ne-am propus ca prin acest camp să descoperim acel sound care va deveni imnul oficial NOSTALGIA 2026. Ediția aceasta de Popcorn Music Camp este dedicată unui gen care a pus România pe harta mondială și pentru care pregătim un adevărat revival, declară Ionuț Țone, Head of Partnerships la NOSTALGIA.

Popcorn a fost curentul cu cel mai mare impact internațional din istoria muzicală a României. Suntem onorați să lucrăm alături de Nostalgia Music Label, Edward Maya și Alexandra Stan în acest demers de relansare. Considerăm că întreaga industrie muzicală românească are o oportunitate imensă., declară echipa Soundfeed.

Este un proiect necesar pentru scena muzicală. NOSTALGIA are o comunitate puternică, iar trecerea către producție este un pas natural. Popcorn Music Camp creează contextul ideal pentru piese care pot ajunge direct la publicul global. Suntem onorați să facem parte din această inițiativă și mulțumim echipei NOSTALGIA pentru implicare și pentru modul în care a reunit atâtea talente, declară Edward Maya & Alexandra Stan.

Despre Alexandra Stan: Alexandra Stan este un simbol al succesului pop românesc peste hotare. Este singura artistă din România cu o piesă ce depășește pragul de 850 de milioane de ascultări pe Spotify („Mr. Saxobeat”), fiind o prezență constantă în topurile internaționale și un reper de stil și inovație.

Despre Studio House: Reprezintă vârful tehnologiei de producție audio din România. Conceput ca cel mai avansat studio al unui artist de la noi din țară, spațiul oferă acustică de clasă mondială și echipamente de ultimă generație, fiind locul unde creativitatea întâlnește precizia tehnică.

Despre Soundfeed: Soundfeed este o platformă inovatoare dedicată industriei muzicale, facilitând conexiunea dintre creatori și oportunități de business. Prin instrumente digitale avansate, Soundfeed susține dezvoltarea ecosistemului muzical românesc la nivel global.

Despre NOSTALGIA Retro/Disco/Future: NOSTALGIA este un festival care aduce împreună trecutul și prezentul într-un mod autentic. Prin muzică, atmosferă și experiențe atent create, reușește să transforme fiecare moment într-o amintire. Echipa lucrează constant pentru a construi o lume în care oamenii se conectează, se bucură de prezent și, fără să-și dea seama, creează nostalgia de mâine.

Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Donald Trump anunță că a redeschis „definitiv” strâmtoarea Ormuz. Liderul mondial care l-ar fi convins să facă asta
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
mediafax.ro
image
Iran, decizie clară în privința trădătoarei. Ce se întâmplă imediat cu Zahra Ghanbari, jucătoarea care a cerut azil în Australia
fanatik.ro
image
Libertatea a vizitat Muzeul FIFA de la Zurich. De la ghetele lui Pele, la mănușile care l-au îngenuncheat pe Mbappe
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
La o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
gsp.ro
image
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Ţara care opreşte curentul 2 ore pe zi pentru a "preveni o creștere puternică a preţurilor"
observatornews.ro
image
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
cancan.ro
image
Pensionarii dau în medie 1.000 lei pe mâncare, 550 lei pe facturi. Ce pensie îți trebuie să pui bani deoparte?
newsweek.ro
image
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
prosport.ro
image
Când se plătesc gărzile medicilor. Tot ce trebuie să ştie doctorii despre orele suplimentare lucrate în 2026
playtech.ro
image
Cum arată fostul fotbalist de la FCSB după ce și-a făcut implant de păr. Transformarea e spectaculoasă
fanatik.ro
image
Când se va putea circula neîntrerupt din Ploiești până la Pașcani pe A7. Situația la zi a Autostrăzii Moldovei
ziare.com
image
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine zilnic la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Cum se mai simte Laurette și ce a făcut de Paște. Sexy vedeta este pregătită pentru o nouă intervenție chirurgicală. „Au fost momente în care frica m-a paralizat”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. JD Vance, mesaj ferm către Papa Leon în plin conflict cu Donald Trump: „Să fie atent când vorbește despre teologie”
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Meghan Markle și Kate Middleton foto Profimedia jpg
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
