NOSTALGIA Music Label alături de Edward Maya, Alexandra Stan și Soundfeed organizează „Popcorn Music Camp”: O inițiativă pentru relansarea globală a sunetului românesc

NOSTALGIA Music Label alături de Edward Maya, Alexandra Stan, împreună cu Soundfeed, anunță organizarea Popcorn Music Camp, un proiect strategic de creație muzicală ce va avea loc între 17 și 19 aprilie la Mayavin Studio House.

Această colaborare reunește viziunea celui mai iubit brand de evenimente Retro/Disco/Future, experiența internațională a unora dintre cei mai reprezentativi artiști ai genului popcorn și experiența internațională a Soundfeed, având ca obiectiv principal producția de noi hituri globale ale genului popcorn, care în anii 2010 a cucerit toată lumea..

30 de artiști, 8 studiouri, o singură misiune: Popcorn Revival. Evenimentul se va desfășura la Studio House by Edward Maya, cel mai avansat studio din România deținut de un artist, care va pune la dispoziția participanților 8 studiouri de producție. Pe parcursul celor trei zile, aproximativ 30 de artiști vor lucra într-un format dinamic și interactiv. Acest proces creativ intensiv este menit să genereze sound-uri noi, ce combină ADN-ul nostalgic al popcorn-ului original cu elemente moderne. Într-un moment în care genul popcorn a lipsit din lansările recente de pe piață, Popcorn Music Camp își propune să umple acest gol și să dea tonul unei reveniri spectaculoase.

„Ne dorim să construim piese care să ducă mai departe emoția pe care publicul o trăiește la evenimentele noastre și, mai ales, ne-am propus ca prin acest camp să descoperim acel sound care va deveni imnul oficial NOSTALGIA 2026. Ediția aceasta de Popcorn Music Camp este dedicată unui gen care a pus România pe harta mondială și pentru care pregătim un adevărat revival”, declară Ionuț Țone, Head of Partnerships la NOSTALGIA.

„Popcorn a fost curentul cu cel mai mare impact internațional din istoria muzicală a României. Suntem onorați să lucrăm alături de Nostalgia Music Label, Edward Maya și Alexandra Stan în acest demers de relansare. Considerăm că întreaga industrie muzicală românească are o oportunitate imensă.”, declară echipa Soundfeed.

„Este un proiect necesar pentru scena muzicală. NOSTALGIA are o comunitate puternică, iar trecerea către producție este un pas natural. Popcorn Music Camp creează contextul ideal pentru piese care pot ajunge direct la publicul global. Suntem onorați să facem parte din această inițiativă și mulțumim echipei NOSTALGIA pentru implicare și pentru modul în care a reunit atâtea talente”, declară Edward Maya & Alexandra Stan.

Despre Alexandra Stan: Alexandra Stan este un simbol al succesului pop românesc peste hotare. Este singura artistă din România cu o piesă ce depășește pragul de 850 de milioane de ascultări pe Spotify („Mr. Saxobeat”), fiind o prezență constantă în topurile internaționale și un reper de stil și inovație.

Despre Studio House: Reprezintă vârful tehnologiei de producție audio din România. Conceput ca cel mai avansat studio al unui artist de la noi din țară, spațiul oferă acustică de clasă mondială și echipamente de ultimă generație, fiind locul unde creativitatea întâlnește precizia tehnică.

Despre Soundfeed: Soundfeed este o platformă inovatoare dedicată industriei muzicale, facilitând conexiunea dintre creatori și oportunități de business. Prin instrumente digitale avansate, Soundfeed susține dezvoltarea ecosistemului muzical românesc la nivel global.

Despre NOSTALGIA Retro/Disco/Future: NOSTALGIA este un festival care aduce împreună trecutul și prezentul într-un mod autentic. Prin muzică, atmosferă și experiențe atent create, reușește să transforme fiecare moment într-o amintire. Echipa lucrează constant pentru a construi o lume în care oamenii se conectează, se bucură de prezent și, fără să-și dea seama, creează nostalgia de mâine.