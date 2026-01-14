Kiefer Sutherland arestat în Hollywood pentru agresarea unui șofer de ride-sharing

Actorul canadian Kiefer Sutherland, cunoscut pentru rolurile sale din serialul „24” și „Designated Survivor”, a fost arestat în apropiere de Hollywood, după ce ar fi agresat un șofer de ride-sharing, potrivit poliției din Los Angeles.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 00:15, în zona Sunset Boulevard – Fairfax Avenue. Conform autorităților, Sutherland, în vârstă de 59 de ani, ar fi intrat în mașina șoferului și l-ar fi agresat fizic, adresându-i amenințări penale. Victima nu a necesitat tratament medical la fața locului, scrie yahoo.

„Investigația a determinat că suspectul, identificat ulterior ca fiind Kiefer Sutherland, a intrat într-un vehicul de ride-sharing, l-a agresat fizic pe șofer și i-a adresat amenințări penale,” se arată într-un comunicat al poliției.

Actorul de 59 de ani a fost reținut pentru amenințări penale grave și eliberat, ulterior, pe o cauțiune de 50.000 de dolari.

O primă audiere în acest caz este programată pentru 2 februarie, la Curtea Superioară din Los Angeles.

Sutherland este cunoscut la nivel internațional pentru rolul Jack Bauer în serialul „24”, care i-a adus un Emmy și un Glob de Aur.

De asemenea, el a jucat în filme precum „Phone Booth”, „Mirrors” și „Melancholia”.

Kiefer este fiul actorului Donald Sutherland, care a decedat în 2024.

Investigația poliției continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.