Experiențele de pe Via Transilvanica, până duminică, în centrul Bucureștiului

În acest weekend, Via Transilvanica trece prin București! La Muzeul Național al Țăranului Român a început Festivalul Povestirilor de Via Transilvanica, evenimentul care concentrează experiențele de pe drumul de 1.400Km, care unește România de la Putna la Drobeta Turnu Severin.

După doi ani de rezidență digitală de storytelling pe drumul care unește, echipa Cronicari Digitali descarcă Rucsacul cu Povestiri de pe Via Transilvanica în cadrul festivalului, reunind într-un singur loc artiști, meșteșugari, experiențe gastronomice, ateliere pentru toate vârstele, dar și noi idei pentru destinații turistice în România frumoasă.

Accesul la Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica este deschis tuturor, indiferent de vârstă. Pentru copii există inclusiv desene animate tematice, dar și un tren în miniatură, precum și ateliere de cahle. Intrarea se poate face pe baza unei donații, sumele colectate urmând să fie direcționate către Asociația Tășuleasa Social, creatoarea Via Transilvanica, și Asociația Human Made Art (Humart), susținătoarea platformei culturale Cronicari Digitali.

„Suntem foarte onorați să fim aici și pentru proiectul Cronicari Digitali, dar și pentru Via Transilvanica. Eu văd Via Transilvanica precum vasele de sânge care vor iradia în stânga și în dreapta. Va dezvolta mult zonele, oamenii și va schimba vieți.

Sunt foarte fericită că Raiffeisen Bank face parte din acest proiect și vă invităm pe Via Transilvanica. Toți de aici am fost și vă spunem că merită”, a transmis Anca Hașegan, reprezentanta Raiffeisen Bank România, în deschiderea Festivalului Povestirilor de pe Via Transilvanica.

Pentru Cronicari Digitali, cele trei zile de festival în centrul Bucureștiului vin ca o descărcare de povești și experiențe adunate în doi ani de când a început rezidența itinerantă de storytelling digital de pe Via. Dacă în 2021 se căutau „Bornele nevăzute de pe Via”, anul acesta a fost momentul în care creatori de conținut și jurnaliști au umplut, în două săptămâni de cărare, câte un „Rucsac cu Povestiri de pe Via Transilvanica”.

„Motivul pentru care Via Transilvanica trece prin București și peste 100 de oameni au venit de la casele lor din Putna, trecând pe diagonală prin toată țara, este că vor să vă dea binețe și să vă spună Haideți la noi acasă să vedeți ce fain e. Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica este rezultatul a doi ani de plimbat prin țară, pentru că a devenit unul dintre proiectele importante pe care Cronicari Digitali și Raiffeisen Bank le fac împreună. Cei de la Tășuleasa Social au scos la lumină comunități pe care nu le cunoștea nimeni, sau le cunoșteau prea puțini. Cu siguranță este un festival de oameni minunați pe care România încă îi mai are”, a declarat Silvia Teodorescu, coordonatorul Cronicari Digitali.

În toate cele trei zile de festival sunt ateliere ale meșteșugarilor veniți de pe Via, participarea fiind deschisă atât adulților cât și copiilor. Tot pentru copii, în incinta cinematografului MNȚR sunt proiecții speciale ale unor filme tematice care-i ajută pe cei mici să cunoască mai bine România autentică, dar și să pătrundă în povestea Via Transilvanica.

Sâmbătă, de la ora 12:30, mai multe dezbateri, găzduite de Clubul Țăranului Român, vor căuta modele de bune practici și idei pentru Regenerarea Urbană, România Autentică și Gastronomia locală românească. Seara, la cinematograful din incinta MNȚR, de la ora 20:30, va fi proiectat în avanpremieră filmul „Oamenii drumului: Terra Banatica”, documentarul realizat de Mircea Gherase în care este prezentată povestea realizării drumului care unește, Via Transilvanica.

Festivalul Povestirilor din Via Transilvanica este deschis până duminică la ora 17:00.

Evenimentul de trei zile din București este creat sub platforma culturală Cronicari Digitali, dezvoltată de agenția Zaga Brand și Asociația Human Made Art, cu susținerea Raiffeisen Bank România.

Festivalul Povestirilor de pe Via Transilvanica este organizat alături de Muzeul Național al Țăranului Român și Via Transilvanica, având susținerea partenerului de mobilitate Trust Motors, a restaurantului La Mama și cu ajutorul Spor, brandul de tradiție Policolor. Transmisiunile video din timpul festivalului sunt realizate de Storyverse Production Media.

Partenerii media care fac ca poveștile frumoase să fie auzite sunt Rock FM, Adevărul, Spotmedia.ro, PressOne, Dilema Veche și Zile și Nopți.

PROGRAMUL FESTIVALULUI PENTRU WEEKEND

Intrare din Strada Monetăriei 3 sau din Şoseaua Pavel D. Kiseleff 3

SÂMBĂTĂ 10/09/2022

STANDURI CU POVESTE: 10.00- 19.30

1. PROVOCĂRI LA DRUMEȚIE ȘI CURIOZITATE

· Via Transilvanica challenge stand

· Proiectul Munții Carpați

· romountainbike.ro

· Expoziția interactivă adusă din Reșița de Andrei Bălbărău, Muzeul Cineastului Amator & Muzeul Jocurilor Video

2. NOI DESTINAȚII DE CĂLĂTORIE

Bucovina, Putna, Țara Dornelor, Țara Huțulilor, Dârjiu, Mini Transilvania Park, Mediaș, Bazna, Țara Hațegului, Reșița, Gărâna, Caransebeș, Cugir

ACTIVĂRI ȘI ATELIERE, în Curtea interioară MNȚR: 11.30-17.00

· Cum se fac cahlele?

· La cusut opinci

· Încondeiere de ouă

· Joacă cu copii

· Expoziție activă

· Dacii - despre Cetatea Singidava din Cugir

· Așa se face untul

DESENE ANIMATE din Terra Siculorum (copii 6-9 ani), by MINI TRANSILVANIA PARK, Studio Horia Bernea, (în interiorul MNȚR): 11.30-12.30

RESPIRO CULINAR: 10.00-22.00

La Mama, restaurant ca de pe Via! Meniu special de festival cu rețete de pe Via Transilvanica, în curte la MNȚR: Ciorbă de sfeclă roșie cu afumătură, Tocăniță de hribi cu tarhon, lângă o mămăligă cu cartofi, Sarmale cu cartofi copți în oală de lut, Ciolanul afumat îmbătat în baiț de vin cu bere, Lichiul de Saschiz.

GASTRONOMIE LOCALĂ: 10.00- 19.30

Șvaițer de Vatra Dornei/ Dulciuri, mezeluri și brânzeturi FoodHub Cumsecade/ Trufe și delicatețuri de la Archita/ Vinurile de la Crama Fraunedorf/ Vinurile Via Transilvanica/ Konservaria din Țara Hațegului/ Virșli de Sălaș și cârnați/ Lae Pecu - brutărie de poveste cu pâine, plăcinte și alte minunății / Virșli și produse măcelărești / Sosuri și salate, alături de Cașul de gutui

ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG: 10.00- 19.30

Sculptură în metal – design de obiect, Anadora Lupo/ Pictură – Maia Truțulescu/ Albume de artă, reviste și alte cărturării – editură/ Lemn curat schimbat în tocătoare strașnice – MOȚ/ Unelte de lemn și opinci din Ciumârna, de Moisa Costan/ Ouă încondeiate de la Moldovița, de către Viorica Semeniuc/ Pielărie, curele, opinci, teci cuțite, realizate de Alexandru Tălmaciu/Pileusuri și fibule, de la Delia și Bogdan Suciu

DEZBATERI, Clubul Țăranului Român (interior restaurant „La Mama”): 11.30-18.00

1. REGENERARE URBANĂ: 11.30- 12.30

O nouă țară. Fenomen și case study Reșița

Moderator: Marina Batog

Invitați: Ștefan Bâlici, președinte Ordinul Arhitecților din România; Alina Săftulescu, șef birou comunicare și relații cu publicul, Primaria Reșița; Ștefan Ghenciulescu, redactor-șef revista Zeppelin; Nicolae Comănescu, pictor

2. ROMANIA AUTENTICĂ - CE ȘI PENTRU CINE? 15.00- 16.30

Moderator: Toader Păun

Invitați: Anna Szekely, director executiv Asociația Tășuleasa Social; Pascal Garnier, vicepreședinte Asociație Promovare Turism Bucovina; Anca Rusu, Președinte ECO Destinație Țara Hațegului - Retezat; Alina Săftulescu, Kibuț (Gărâna); Radu Ștefănescu, Proiectul Munții Carpați; Cătălin Gavrilă, romountainbike.ro; Ana Rubeli, Aiciastat Istoria

3. GASTRONOMIE ȘI REȚETE LOCALE: 17.00- 18.00

Moderator: Cosmin Dragomir

Invitați: Ciprian Muntele, blogger culinar; Adriana Sohodoleanu, blogger culinar; Cătălin Mahu, CEO La Mama restaurants; reprezentanți producători locali.

MUZICĂ & FILM ȘI MOODSTORIES: 10.00- 22.00

1. Film „Terra Banatica: Oamenii drumului” în regia lui Mircea Gherase, AVANPREMIERA București, Studio Horia Bernea: 20.30- 21.30

2. Music Around the World – VRTW: 10.00-18.00

3. Lounge & Bar (vinuri, specialități locale și siropuri de casă, cocktails) – vecinătate de Festival, pe pufi și baloți, curte interioară MNȚR: 15.00-22.00

4. Video stories - la Scenă, curte interioară MNȚR: 15.00- 20.00

5. DJ set, Scenă& Lounge, curte interioară MNȚR: 18.00- 20.00

6. Muzică din comunități: Badea Costan, tilinca din dealurile Ciumârnei: 20.00- 20.30

7. DJ set, Scenă & Lounge, curte interioară MNȚR: 21.00-22.00

DUMINICĂ 10/09/2022

STANDURI CU POVESTE: 10.00- 15.00

1. PROVOCĂRI LA DRUMEȚIE ȘI CURIOZITATE

· Via Transilvanica challenge stand

· Proiectul Munții Carpați

· romountainbike.ro

· Expoziția interactivă adusă din Reșița de Andrei Bălbărău, Muzeul Cineastului Amator & Muzeul Jocurilor Video

2. NOI DESTINAȚII DE CĂLĂTORIE

Bucovina, Putna, Țara Dornelor, Țara Huțulilor, Dârjiu, Mini Transilvania Park, Mediaș, Bazna, Țara Hațegului, Reșița, Gărâna, Caransebeș, Cugir

ACTIVĂRI ȘI ATELIERE, curtea interioară MNȚR: 11.30-13.00

1. Cum se fac cahlele?

2. La cusut opinci

3. Încondeiere de ouă

4. Joacă cu copii

5. Expoziție activă

6. Dacii - despre Cetatea Singidava din Cugir

7. Așa se face untul

DESENE ANIMATE din Terra Siculorum (copii 6-9 ani), by MINI TRANSILVANIA PARK, Studio Horia Bernea: 11.30-12.30

RESPIRO CULINAR: 10.00-20.00

La Mama, restaurant ca de pe Via! Meniu special de festival cu rețete de pe Via Transilvanica, în curte la MNȚR: Ciorbă de sfeclă roșie cu afumătură, Tocăniță de hribi cu tarhon, lângă o mămăligă cu cartofi, Sarmale cu cartofi copți în oală de lut, Ciolanul afumat îmbătat în baiț de vin cu bere, Lichiul de Saschiz.

GASTRONOMIE LOCALĂ: 10.00- 15.00

Șvaițer de Vatra Dornei/ Dulciuri, mezeluri și brânzeturi FoodHub Cumsecade/ Trufe și delicatețuri de la Archita/ Vinurile de la Crama Fraunedorf/ Vinurile Via Transilvanica/ Konservaria din Țara Hațegului/ Virșli de Sălaș și cârnați/ Lae Pecu - brutărie de poveste cu pâine, plăcinte și alte minunății / Virșli și produse măcelărești / Sosuri și salate, alături de Cașul de gutui

ARTĂ ȘI MEȘTEȘUG: 10.00- 15.00

Sculptură în metal – design de obiect, Anadora Lupo/ Pictură – Maia Truțulescu/ Albume de artă, reviste și alte cărturării – editură / Unelte de lemn și opinci din Ciumârna, de Moisa Costan/ Ouă încondeiate de la Moldovița, de către Viorica Semeniuc/ Pielărie, curele, opinci, teci cuțite, realizate de Alexandru Tălmaciu/Pileusuri și fibule, de la Delia și Bogdan Suciu

MUZICĂ & FILM ȘI MOODSTORIES: 10.00- 17.00

1. Music Around the World - VRTW 10.00-17.00

2. Lounge & Bar (vinuri, specialități locale și siropuri de casă, cocktails) – vecinătate de Festival, pe pufi și baloți, curtea interioară MNȚR: 10.00-17.00

3. Video stories, la Scenă în curtea interioară MNȚR: 10.00- 17.00