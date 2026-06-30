Răsturnare de situație în războiul gunoaielor din Sectorul 1. Încetarea contractului cu Romprest, suspendată de instanță

Tribunalul București a decis luni suspendarea efectelor actelor prin care Primăria Sectorului 1 și Consiliul Local au dispus încetarea contractului de salubrizare cu Romprest. În aceste condiții, preluarea serviciului de către noul operator, Blue Planet, programată inițial pentru 1 iulie, este amânată, iar Romprest va continua să asigure salubrizarea sectorului până la clarificarea situației în instanță.

Prin hotărârea pronunțată luni, judecătorii au respins excepțiile invocate în cauză și au stabilit că, pe durata suspendării, autoritățile locale nu pot pune în executare măsurile privind încetarea contractului. Tot prin aceeași soluție, instanța a respins cererea de intervenție formulată de Blue Planet

Conflictul are la bază decizia Consiliului Local Sector 1, care în februarie 2026 l-a mandatat pe primarul George Tuță să notifice încetarea contractului de salubrizare la data de 30 iunie 2026, susținând că actele adiționale încheiate în trecut permit reducerea duratei contractului. Romprest a contestat această interpretare, a susținut că documentele invocate de Primărie nu produc efecte juridice și a solicitat suspendarea actelor administrative. Până la soluționarea definitivă a litigiului, compania a obținut acum o primă victorie în instanță.

Blue Planet rămâne, deocamdată, în așteptare

Noul operator de salubrizare, Blue Planet, fusese desemnat să preia serviciul începând cu 1 iulie 2026, iar Primăria Sectorului 1 pregătise deja platforme online, un dispecerat dedicat și canale de sesizare pentru cetățeni. Decizia instanței amână acest scenariu, iar compania nu poate prelua, deocamdată, activitatea de salubrizare din sector.

Primăria Sectorului 1 a transmis un comunicat în care confirmă efectele deciziei și anunță amânarea preluării serviciului de către noul operator:

„După decizia provizorie de ieri a Tribunalului București, tranziția către noul operator de salubrizare, programată pentru mâine, 1 iulie 2026, se suspendă până când instanța va clarifica situația juridică a contractului actual. Astfel, compania Romprest rămâne în teren în această perioadă, iar serviciul public de salubrizare continuă fără întrerupere", a transmis Primăria Sectorului 1.

Ce înseamnă decizia instanței pentru cetățeni

Pentru persoanele fizice, indiferent dacă locuiesc la bloc sau la casă, nu se schimbă nimic deocamdată. Colectarea deșeurilor menajere va continua după programul actual, iar serviciile de salubrizare stradală vor fi asigurate în continuare de Romprest.

În cazul firmelor și instituțiilor, semnarea contractelor cu Blue Planet este amânată până când instanța va stabili data la care încetează contractul aflat în derulare cu Romprest. Totodată, entitățile care au început deja procedurile de contractare cu noul operator trebuie să știe că documentele semnate nu produc, pentru moment, efecte juridice, fiind suspendate până la clarificarea situației.

Primăria Sectorului 1 arată că Blue Planet a fost desemnată operator de tranziție pentru o perioadă de cel mult 12 luni, astfel încât serviciul de salubrizare să nu fie întrerupt după expirarea contractului cu Romprest. Instituția subliniază că societatea nu a încasat niciun leu din bugetul local, întrucât activitatea prevăzută în contract nu a început.

Primăria mai transmite că obiectivul principal este menținerea continuității serviciului de salubrizare, astfel încât locuitorii să nu fie afectați de litigiul dintre părți. Reprezentanții administrației locale dau asigurări că vor informa în timp util cetățenii, asociațiile de proprietari, firmele și instituțiile cu privire la orice modificare relevantă privind organizarea serviciului de salubrizare.

Conflictul dintre Primăria Sectorului 1 și Romprest datează din 2021, la începutul mandatului fostului primar Clotilde Armand. La acea vreme, edilul a refuzat să achite o serie de servicii suplimentare pe care compania de salubrizare susținea că le-a prestat în timpul pandemiei de COVID-19, în mandatul fostului primar Daniel Tudorache. Mai mult, Armand a acuzat firma Romprest de șantaj.

În replică, Romprest a suspendat colectarea deșeurilor, declanșând una dintre cele mai grave crize ale gunoiului din Capitală. „Munți” de gunoaie s-au strâns atunci pe străzile din Sectorul 1 timp de mai multe săptămâni. Compania și-a reluat serviciile de salubritate după ce cele două părți au încheiat un protocol prin care frecvențele serviciilor stradale au fost diminuate pentru scăderea tarifelor.