Ciprian Ciucu vrea să transforme radical traficul din centrul Capitalei, după modelul Vienei. Calea Victoriei va fi pietonală, iar mașinile se mută în subteran

Centrul Bucureștiului intră într-un program amplu de regenerare urbană în următorii ani, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu.

Calea Victoriei va deveni pietonală cu traficul mutat în subteran, axa Magheru-Bălcescu intră într-un concurs de soluții, iar circa 4.000 de imobile din patrimoniul Primăriei Capitalei urmează să fie evaluate pentru concesionare către investitori privați.

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria pregătește un concurs de soluții pentru un Plan Urbanistic Zonal extins pe perimetrul format din Calea Victoriei, Palatul și Biblioteca Regală, Sala Palatului, parcul învecinat și Biserica Crețulescu.

Pentru Calea Victoriei, scenariul luat în calcul la acest moment nu este transformarea într-o zonă pietonală, ci în una "mai prietenoasă pentru trecători", a anunțat Ciucu.

Practic, potrivit edilului, întreaga zonă urmează să fie transformată în spațiu pietonal și verde, iar traficul auto să fie mutat în subteran. PUZ-ul include și construirea unei parcări sub Sala Palatului, scrie b365.ro.

Edilul a mai anunțat că în centrul Capitalei se vor construi în total 8 parcări subterane, dintre care 4 au deja PUZ-uri elaborate. Toate vor fi realizate în parteneriat public-privat, după modelul parcării de la Universitate.

Pe termen mediu și lung, se are în vedere și reamenajarea axei Magheru-Bălcescu, a Bulevardului Regina Elisabeta – de la Facultatea de Drept până la Izvor, și a bulevardului Rosetti.

Sunt circa 40 de zone candidate pentru regenerare, dintre care 10 sunt prioritizate, respectiv Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu și culoarul Dâmboviței, împărțit în patru tronsoane.

Primarul Ciucu a mai spus și că pregătește introducerea unor zone cu emisii reduse și închidrea traficului rutier pe mai multe străzi din centrul orașului. El a făcut o comparație cu Viena: capitala Austriei are 700.000 de mașini individuale, iar Bucureștiul, fără județul Ilfov, are 2 milioane.

Bugetul Capitalei pe 2026, în valoare de 8,4 miliarde de lei, a fost aprobat la începutul acestei luni. Pentru investiții, au fost alocate 2,6 miliarde de lei, dar lista proiectelor anunțate de Ciucu depășește această sumă.