search
Duminică, 24 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ciprian Ciucu vrea să transforme radical traficul din centrul Capitalei, după modelul Vienei. Calea Victoriei va fi pietonală, iar mașinile se mută în subteran

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Centrul Bucureștiului intră într-un program amplu de regenerare urbană în următorii ani, a anunțat primarul general Ciprian Ciucu.

Calea Victoriei București FOTO: Adevărul
Calea Victoriei București FOTO: Adevărul

Calea Victoriei va deveni pietonală cu traficul mutat în subteran, axa Magheru-Bălcescu intră într-un concurs de soluții, iar circa 4.000 de imobile din patrimoniul Primăriei Capitalei urmează să fie evaluate pentru concesionare către investitori privați.

Primarul Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria pregătește un concurs de soluții pentru un Plan Urbanistic Zonal extins pe perimetrul format din Calea Victoriei, Palatul și Biblioteca Regală, Sala Palatului, parcul învecinat și Biserica Crețulescu.

Pentru Calea Victoriei, scenariul luat în calcul la acest moment nu este transformarea într-o zonă pietonală, ci în una "mai prietenoasă pentru trecători", a anunțat Ciucu.

Practic, potrivit edilului, întreaga zonă urmează să fie transformată în spațiu pietonal și verde, iar traficul auto să fie mutat în subteran. PUZ-ul include și construirea unei parcări sub Sala Palatului, scrie b365.ro.

Edilul a mai anunțat că în centrul Capitalei se vor construi în total 8 parcări subterane, dintre care 4 au deja PUZ-uri elaborate. Toate vor fi realizate în parteneriat public-privat, după modelul parcării de la Universitate.

Pe termen mediu și lung, se are în vedere și reamenajarea axei Magheru-Bălcescu, a Bulevardului Regina Elisabeta – de la Facultatea de Drept până la Izvor, și a bulevardului Rosetti.

Sunt circa 40 de zone candidate pentru regenerare, dintre care 10 sunt prioritizate, respectiv Piața Amzei, Piața Lahovari, zona Brezoianu și culoarul Dâmboviței, împărțit în patru tronsoane.

Primarul Ciucu a mai spus și că pregătește introducerea unor zone cu emisii reduse și închidrea traficului rutier pe mai multe străzi din centrul orașului. El a făcut o comparație cu Viena: capitala Austriei are 700.000 de mașini individuale, iar Bucureștiul, fără județul Ilfov, are 2 milioane.

Bugetul Capitalei pe 2026, în valoare de 8,4 miliarde de lei, a fost aprobat la începutul acestei luni. Pentru investiții, au fost alocate 2,6 miliarde de lei, dar lista proiectelor anunțate de Ciucu depășește această sumă. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
digi24.ro
image
Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or
stirileprotv.ro
image
Maratonul groazei Transylvania 100 – filmul complet. Concurenți căzuți în râpă, intervenții in extremis pe munte. Organizatorii, criticați chiar când anunțau câștigătorii. “Lipsă totală de bun simț”
gandul.ro
image
Împușcături la Casa Albă în timp ce Trump se afla înauntru. Suspectul a fost ucis
mediafax.ro
image
Ce afaceri are Mihai Rotaru. Din ce face bani patronul Universității Craiova: “Pe Roșia Montană am pierdut 6,5 milioane de dolari”
fanatik.ro
image
Cât vei primi la pensie dacă ai azi un salariu de 5.000 de lei? Calculul care îi sperie pe români
libertatea.ro
image
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Nord-coreencele ”au cucerit” întreaga Asie! Gestul cu care au lăsat Coreea de Sud ”mască” + Mesaj pentru Kim Jong Un
digisport.ro
image
Comună din România unde poți primi gratis panouri fotovoltaice. Cine se califică și cum le obții
click.ro
image
O comoară de aur de acum 3.000 de ani a fost găsită în Prahova, de un bărbat cu detector de metale
antena3.ro
image
O familie care deţine un imperiu cu afaceri de 100 mld. euro: România este în top pentru noi. Schimbările sunt uimitoare, s-a construit mult în infrastructură. Suntem în România să rămânem!
zf.ro
image
Peste 10.000 de locuri de muncă disponibile pe litoral în sezonul estival. Tinerii fără BAC pot opta
observatornews.ro
image
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
cancan.ro
image
România trebuie să crească vârsta de pensionare ca să mai poată plăti pensiile. Avertisment fără precedent
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
prosport.ro
image
Ce profil să alegi dacă nu știi încă ce facultate vrei să urmezi. Variantele considerate cele mai flexibile pentru viitor
playtech.ro
image
Revoluție la Rapid, după ce Pancu a renunțat la 150.000 de euro pentru a reveni în Giulești: Dobre și alte două vedete, puse pe lista de transferuri! Exclusiv
fanatik.ro
image
Noile locuri de muncă ”la modă” în România. Dificile și bine plătite în 2026. Expert HR: ”Nu sunt pentru oricine”
ziare.com
image
Decizia a fost luată! Răsturnare spectaculoasă de situație: Iranul le-a spus ”NU” Statelor Unite și a primit undă verde
digisport.ro
image
Mihaela Rădulescu a revenit în lumina reflectoarelor. Mesajul lui Dan Negru pentru colega lui din „Generația de Aur”: „Televiziunea are nevoie de orice care să o reducă în atenția oamenilor”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Surpriză MARE, Nicuşor Dan a găsit premier. Nu este nici de la PSD, nici de la PNL!
romaniatv.net
image
Explozie dramatică într-un tren de navetiști. Autoritățile au confirmat 29 de decese și 100 de persoane rănite
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
Excelență românească la Cannes. Cristian Mungiu scrie istorie cu „Fjord”. Presa internațională vorbește despre „filmul care a zguduit Europa”
actualitate.net
image
Unde să mergi în vacanță la mare anul ăsta
actualitate.net
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”
click.ro
image
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
click.ro
image
Daniel Iordăchioaie, experiență de coșmar după ce a acceptat un avans de 10.000 de dolari: „M-am băgat de frică. Groapa era adâncă de doi metri, iar pământul era deasupra mea”
click.ro
RHONDA FLEMING în rolul Cleopatrei foto profimedia 0137026979 jpg
„Regina prostituată” își ținea iubiții drogați într-un templu. Recordul ei personal – 100 de bărbați într-o singură noapte!
okmagazine.ro
Jessica Simpson foto Profimedia jpg
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!
clickpentrufemei.ro
Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești, 1512-1521. Frescă din Mănăstirea Curtea de Argeș
Cum a devenit Neagoe Basarab cel mai cult domnitor din istoria Țării Românești
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Unde au fugit Andreea Bălan și Victor Cornea în luna de miere, după nunta spectaculoasă. Detaliul care i-a surprins pe fani: „A fost una dintre marile lui iubiri”
image
Triumf pentru România la Cannes! Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or cu „Fjord”

OK! Magazine

image
Ce tratament secret folosește? Margareta a României pare de-o vârstă cu sora ei mai mică, mai tânără cu 9 ani

Click! Pentru femei

image
Ce mamă egoistă! Jessica Simpson își ia bilet de avion la clasa I, iar copiii ei călătoresc la economic!

Click! Sănătate

image
Cum să ai o viaţă sexuală satisfăcătoare