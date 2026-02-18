search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Laserul de la Măgurele intră în faza operațională a Sistemului de Fascicul Gama. Implementarea va permite dezvoltarea unor experimente imposibil de realizat până acum în regiune

Publicat:

Laserul de la Măgurele - Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics intră în faza operațională a Sistemului de Fascicul Gama, a anunțat miercuri Autoritatea Națională pentru Cercetare.

Lansarea implementării Sistemului de Fascicul Gama. FOTO Facebook ANC
Lansarea implementării Sistemului de Fascicul Gama. FOTO Facebook ANC

„Din nou pe platforma Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics, la Măgurele, la o zi după semnarea Memorandumului cu partenerii japonezi, revenim pentru un moment important al proiectului: lansarea implementării Sistemului de Fascicul Gama. Evenimentul are loc la Centrul de Conferințe IFIN-HH/ELI-NP și marchează trecerea de la etapa de proiectare și contractare la faza efectivă de implementare a unuia dintre cele mai complexe sisteme de cercetare din infrastructura ELI-NP. Este un pas tehnic, dar cu implicații strategice", precizează reprezentanţii ANC, într-o postare pe Facebook.

Proiectul , unul cofinanţat de Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de Guvernul României, poziţionează ţara noastră în „nucleul” cercetării europene în fizica nucleară şi fotonica nucleară, arată Autoritatea Naţională pentru Cercetare.

„Comunitatea ştiinţifică aşteaptă de la finalizarea şi punerea în funcţiune a Sistemului de Fascicul Gama nu doar performanţe tehnice de vârf - în termeni de intensitate, stabilitate şi rezoluţie a fasciculului - ci şi consolidarea unui ecosistem de cercetare capabil să genereze rezultate competitive la nivel internaţional", explică ANC.

Implementarea acestui sistem va permite dezvoltarea unor experimente imposibil de realizat până acum în regiune şi va întări rolul României ca partener credibil în marile infrastructuri europene de cercetare.

„Evenimentul de astăzi marchează, astfel, începutul unei etape decisive: transformarea unei investiţii majore într-un instrument ştiinţific funcţional, cu impact real asupra cercetării fundamentale şi aplicaţiilor cu relevanţă societală", arată sursa citată.

