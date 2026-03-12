Video Ce vor mânca vedetele după gala Oscar 2026. Celebrul chef Wolfgang Puck pregătește 600 de pizza și 2.000 de statuete de ciocolată

Imediat după ceremonia decernării premiilor Premiile Oscar 2026, vedetele de la Hollywood se vor îndrepta spre tradiționalul Bal al Guvernatorilor, unde are loc o cină de gală devenită, de-a lungul anilor, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente culinare din industria divertismentului.

Meniul din acest an va fi conceput, pentru a 32-a oară, de celebrul bucătar austriac Wolfgang Puck, considerat o adevărată somitate gastronomică în Los Angeles. Chef-ul va pregăti preparatele pentru invitații care participă la recepția organizată după cea de-a 98-a ediție a galei Oscar, în noaptea de duminică, 15 martie, spre luni, 16 martie.

Scopul lui Wolfgang Puck rămâne același în fiecare an: să surprindă vedetele cu preparate rafinate, dar în același timp reconfortante.

„Mâncarea reconfortantă este întotdeauna preferata oamenilor”, a declarat bucătarul la prezentarea meniului, organizată pe 10 martie la Los Angeles.

Printre preparatele clasice ale serii se vor regăsi plăcinta cu pui, pizza cu somon afumat, celebra pizza de la restaurantul Spago, macaroane cu brânză și mini-burgerii Wagyu. Pizza a devenit, în timp, unul dintre simbolurile Balului Guvernatorilor. Puck a povestit că a încercat cândva să o elimine din meniu, deoarece se săturase să o pregătească, însă reacția invitaților a fost imediată: toată lumea întreba unde a dispărut celebra sa pizza.

Pe lângă preparatele consacrate, meniul din 2026 va aduce și câteva noutăți. Organizatorii vor amenaja o zonă specială unde bucătari sushi vor pregăti pe loc preparate japoneze, iar o mașină de înghețată va servi deserturi proaspete și spectaculoase invitaților.

În spatele acestei cine de gală se află o organizare impresionantă. Aproximativ 75 de bucătari și 45 de cofetari vor lucra în bucătărie, sprijiniți de 325 de angajați, inclusiv personal de servire și manageri, pentru a pregăti mâncarea destinată sutelor de invitați care sosesc direct de la ceremonie.

Cifrele arată amploarea evenimentului: pe parcursul serii vor fi pregătite aproximativ 600 de pizza, 3.000 de porții de paste agnolotti cu anghinare și 2.000 de statuete Oscar din ciocolată, unul dintre cele mai fotografiate deserturi ale serii.

Banchetul va fi completat de șampanie, vinuri fine, sake și cocktailuri pe bază de tequila, servite până târziu în noapte. Balul Guvernatorilor este considerat adevăratul epilog al galei Oscar, momentul în care tensiunile competiției dispar, câștigătorii sărbătoresc cu statuetele în mână, iar cei care nu au plecat acasă cu trofee se consolează cu o felie de pizza sau un mini-burger Wagyu.