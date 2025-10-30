Arde o casă din Sectorul 2: un bărbat are arsuri pe față, iar 6 persoane au fost evacuate

Pompierii bucureşteni intervin, joi, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de pe Intrarea Mieilor din Sectorul 2.

→ Imaginea 1/3: Incendiu la o casă din Sector 2

Pompierii au evacuat 6 persoane, iar echipajul SMURD acordă primul ajutor unui bărbat care prezintă arsuri la nivelul feței.

Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la o casă regim P+Etaj+pod, cu posibilităţi de propagare la o clădire învecinată, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Au fost alertate nouă autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o autospecială de descarcerare şi două echipaje SMURD.



