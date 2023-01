Zece diferențe între America și România care i-au șocat pe doi americani stabiliți la Brașov

Lucruri pe care noi nici măcar nu le mai sesizăm sunt șocante pentru americanii stabiliți în România. Pablo și Bethany au întocmit o listă cu zece diferențe între România și America.

În postarea „Ten things about Romania that would shock Americans” (Zece lucruri despre România care i-ar șoca pe americani), soții Pablo și Bethany, doi bloggeri americani stabiliți în urmă cu șapte ani la Brașov, le dezvăluie compatrioților zece diferențe dintre țara noastră și cea de peste Oceanul Atlantic care i-au șocat în acest interval de timp de când s-au stabilit în țara noastră.

Cuplul are două fetițe minunate, iar una dintre ele îi asistă pe cei doi soți pe durata videoclipului în care Bethany împărtășește lucrurile care au surprins-o în țara noastră. Americanca și-a făcut o listă și a început lista celor zece diferențe cu o taxă cu care nici românii nu erau obișnuiți până în 2002, când a fost introdusă: rovinieta.

„Trebuie să plătești o taxă dacă vrei să conduci mașina în afara orașului în care locuiești. Nu poți, pur și simplu, să pleci în excursie, trebuie să plătești taxa. Cred că o poți plăti anual, în avans. Poți să mergi la orice benzinărie și să plătești. Nu e dificil de achitat, dar e ciudat pentru americani să plătească o taxă ca să poată merge cu mașina în afara orașului”, spun Pablo și Bethany când încep prezentarea „ciudățeniilor” din România.

Între diferențe sunt și unele în favoarea României

Al doilea lucru cu care americanii nu sunt obișnuiți este că, la restaurant, ospătarul nu ia cardul de credit cu el atunci când clientul face plata, ci aduce aparatul și plata se face la masă. Americanii cred că e mai bine așa cum se întâmplă la Brașov.

În al treilea rând, cei doi se miră că la Brașov poți să suni, să îi trimiți mesaj sau e-mail medicului de familie personal și chiar și medicilor specialiști. Bethany spune că i-a trimis SMS chirurgului să-i ceară sfaturi și era fericită că avea numărul lui personal. În America poți vorbi doar cu asistenta medicului și ea decide dacă îi spune sau nu despre problema ta.

A patra surpriză a fost că, atunci când au comandat diverse produse online a trebuit să fie cineva prezent acasă, uneori să dea un număr PIN, alteori să semneze de primire. În Statele Unite, curierul îți lasă pachetul în fața ușii.

Cine plătește la zilele de naștere au fost numărul cinci pe lista celor zece diferențe constatate americani. În țara lor natală, prietenii plătesc consumația pentru cei aniversați, pe când în România este pe dos: cel sărbătorit este și cel care plătește.

Americanii nu ar locui într-o casă cu mucegai

Mucegaiul este un stil de viață în România, în opinia americanilor care au trecut pe locul al șaselea faptul că mai toate clădirile pe care le-au văzut în România au mucegai și nimeni nu se sinchisește de aceasta. În țara lor, americanii ar refuza să locuiască într-o casă cu mucegai. Pablo și Bethany spun că în România au mucegai în baie, iar iarna în jurul tuturor ferestrelor, dar s-au obișnuit.

Americanii vorbesc și despre calitatea scăzută a clădirilor și a materialelor folosite pentru acestea, plus lipsa unei bune izolări. Treptele unei scări nu au toate aceeași dimensiune, în multe clădiri nu există posibilitatea ca persoanele cu dizabilități să urce cu fotoliul rulant și alte câteva aspecte sunt relatate de cuplul american.

A șaptea diferență constatată este faptul că în România avem toleranță zero când vine vorba de alcool la volan. Dacă în America poți să bei o anumită cantitate fără să încalci legea, la noi și o jumătate de pahar de alcool consumat înainte de urcarea la volan are ca rezultat suspendarea permisului de conducere, dacă ești oprit de polițist.

Cu toate acestea, americanii se miră că în România sunt mult mai multe accidente provocate de șoferi beți decât în Statele Unite.

Mai bine pentru proaspetele mame în țara noastră

Cea mai plăcută surpriză pentru Pablo și Bethany a fost că mamele care aveau un loc de muncă înainte de a da naștere unui copil pot beneficia de concediu de maternitate plătit timp de doi ani.

Cei doi spun că numărul nouă nu se referă România, ci este valabil peste tot în afara Statelor Unite: fără pantofi în casă. Orice musafir care vine, se descalță, pe când americanii intră în casă, atunci când merg în vizită, fără probleme. Pablo și Bethany au observat, în schimb, că aici se oferă papuci de casă atât membrilor familiei, cât și musafirilor.

Ultima diferență majoră semnalată este că, în România, când ajungi pe patul de operație, trebuie să plătești înainte. Șocant pentru cei de peste Ocean, dar și prețurile sunt mult mai mici în țara noastră, astfel că Bethany și-a permis să plătească 1.000 de dolari. În America, o operație costă zeci de mii de dolari, astfel că pacienții primesc nota de plată la mai bine de o lună de la efectuarea operației și strâng banii după aceea.