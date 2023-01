Armata SUA face descurajare din România. Soldații americani se antrenează la doi pași de teritoriile ocupate din Uraina

Desfășurarea Diviziei 101 Aeropurtate a US Army într-o țară NATO aflata în apropierea conflictului din Ucraina este văzută ca semnal de descurajare transmis Rusiei după invadarea Ucrainei, potrivit The New York Times.

Trupele americane de la Kogălniceanu sunt cele mai apropiate de linia frontului din Ucraina. Misiunea lor aici, cumva diferită de a altor soldați trimiși în Europa, este să transmită Moscovei un mesaj de descurajare.

Soldații Diviziei 101 Aeropurtate a US Army, desfășurată pentru prima dată în Europa după Al Doilea Război mondial, se antrenează, mănâncă și dorm la o distanță pe care o rachetă lansată din Crimeea ar parcurge-o doar în șapte minute.

Ceva mai la nord , la doar câțiva kilometri de granița cu Ucraina, soldații americani din Divizia 101, trag cu artilerie, lansează atacuri cu elicoptere și sapă tranșee, într-un scenariu asemănător celui de pe frontul din Herson”, împreună cu trupele române, scrie The New York Times.

„Acesta este un conflict regional, dar are implicații globale”, a declarat șeful de stat major al armatei americane, generalul James C. McConville, la mijlocul lunii decembrie la baza aeriană, care împarte o pistă cu un aeroport comercial alăturat, numit după un fost premier al României, Mihail Kogălniceanu, situat lângă Marea Neagră.

Pentagonul va decide în curând dacă menține numărul de trupe americane și comandanți superiori la bază din Kogălniceanu

Desfășurarea trupelor în România este un avertisment pentru Moscova și parte a angajamentului președintelui Biden de a apăra „fiecare centimetru” din teritoriul NATO fără a-l tenta pe președintele Vladimir Putin să escaladeze. Dar desfășurarea de exerciții comune este, de asemenea, o modalitate pentru americani de a se asigura că aliații din sud-estul Europei sunt gata să țină linia, notează NYT.

Nu este clar ce fel de amprentă vor păstra Statele Unite aici; Pentagonul va decide în curând dacă menține numărul de trupe americane și comandanți superiori la bază din Kogălniceanu.

Unii membrii ai Congresului se tem de costul îndeplinirii cererilor continue de sprijin al Ucrainei.

Dar susținătorii menținerii unei prezențe puternice în Europa de Est au indicat invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie ca dovadă că Statele Unite și aliații săi NATO nu au făcut suficient pentru a descuraja Moscova iarna trecută.

Divizia 101 Aeropurtată folosește Marea Neagră și pentru antrenamentul de apărare de coastă

Planificatorii militari spun că Divizia 101 Aeropurtată folosește Marea Neagră și pentru antrenamentul de apărare de coastă - o abilitate utilă în cazul în care China devine vreodată mai agresivă și invadează Taiwanul.

Divizia a primit ordin să trimită aproximativ 4.000 de soldați și comandanți superiori în România la doar câteva săptămâni după invadarea Rusiei. Aceștia au ajuns la baza aeriană, în apropierea orașului de coastă românesc Constanța, în timpul verii. Baza a servit anterior ca un avanpost adormit pentru antrenarea trupelor NATO și era cunoscută mai ales ca o stație de tranzit cu o mică sală de mese pentru forțele americane care se îndreptau spre și dinspre Afganistan.

Misiunea de aici este oarecum diferită de cele din alte părți ale Europei, unde unele trupe americane antrenează forțele ucrainene pe sisteme de arme avansate care sunt expediate către ucraineni. Comandantul diviziei, general-maior JP McGee, a spus că antrenamentul cu alți soldați est-europeni are propria sa valoare.

“Aveți șansa de a vă antrena și de a opera chiar pe terenul pe care într-o zi s-ar putea să trebuiască să-l apărați”, le-a spus soldaților săi generalul Joseph McGee, comandantul Diviziei 101 Aeropurtate.

El a adăugat: „Trebuie să lucrezi cu un aliat NATO și este aproape de neimaginat în viitor să luptăm vreodată fără aliați”.

Pe lângă trupele din România, generalul McGee a trimis și echipe mai mici de soldați să se antreneze cu aliații NATO din Bulgaria, Germania, Ungaria și Slovacia. Unitatea se mândrește că este cea mai apropiată de câmpul de luptă, dar nu este nicidecum cea mai mare: oficialii au spus că aproximativ 12.000 de soldați ai Primei Divizii de Infanterie a Armatei, se află în vestul Poloniei și în statele baltice.

Sistemele HIMARS, testate în ultimele luni

În cadrul exercițiilor militare cu forțele americane și britanice, trupele române au testat în ultimele luni sistemele de lansare de rachete HIMARS - aceleași arme care au ajutat Ucraina să schimbe cursul războiului. România a cumpărat trei astfel de sisteme de rachete, iar oficialii au spus că acestea sunt încă în proces de livrare.

Lt. general Iulian Berdila, șeful forțelor terestre române a declarat NYT că oficialii regionali au avertizat Occidentul cu privire la intențiile „toxice” ale Rusiei încă de la preluarea Crimeei din 2014.

„Am fost foarte atenți la ceea ce face Rusia și care sunt consecințele”, a spus generalul Berdila. Numărul și nivelul superior de comandă al forțelor americane aflate în prezent în România sunt suficiente, a spus el, pentru „descurajare previzibilă și apărare comună”.

A avea un comandant de divizie și personal atât de aproape de granița cu Ucraina este mai mult decât simbolic, a spus Becca Wasser, analist de război la Center for a New American Security, un institut de cercetare din Washington. Permite luarea unor decizii rapide cu privire la locul în care să poziționezi mii de trupe și arme în cazul în care Rusia împinge războiul pe teritoriul NATO.

„Ceea ce vedeți indică o schimbare a modului în care armata americană se apropie de postura și desfășurarea pe tot globul, pe măsură ce epoca războaielor din Irak și Afganistan s-a schimbat. Nu este o desfășurare de luptă, este o desfășurare de descurajare”, a spus Wasser, citată de NYT.

Pentru Sgt. Maj. Vitalia Sanders, care conduce un batalion la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, misiunea este pe cât de personală, pe atât de profesională.

S-a născut într-un oraș regiunea Ujgorod. din vestul Ucrainei, și s-a mutat în nord-vestul statului american Indiana când avea 12 ani pentru a locui cu bunica ei. Ea a fost ultima dată în Ucraina în 2005, iar fratele ei este încă acolo.

Sergentul major Sanders este în armata SUA de 21 de ani și a servit în Afganistan și Kuweit. Dar ea nu a uitat niciodată amenințarea pe care Rusia o reprezintă pentru Ucraina.

„Dorința mea de a lupta este stimulată de faptul că sunt aici, atât de aproape de casă. Sper să transmit și soldaților această energie, pentru că toți trebuie să conștientizeze cât de importantă este această misiune pentru toată lumea”, a spus sergentul major de origine ucraineană.