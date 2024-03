Simulare BAC 2024. Dacă la Română le-a picat „fața“, la Matematică s-au aliniat planetele

După ce a ieșit extrem de dezamăgit de la simularea Bacalaureatului la Română și a spus că i-a căzut fața când a văzut subiectele, un elev brașovean a fost de părere că la Matematică s-au aliniat planetele.

„S-au aliniat planetele”, a spus, fericit, la ieșirea de la simularea de Bacalaureat la Matematică, unul dintre elevii din Brașov care a susținut marți, 5 martie 2024, această probă.

Dacă la Română subiectele au fost surprinzătoare pentru cei mai mulți dintre elevi, de această dată nu a mai fost loc de surprize. Și cei de la Uman, care au dat examen la Istorie, au fost la fel de mulțumiți.

„A fost foarte ușor. Mă așteptam să dea cu mult mai greu acum, la simulare și chiar m-am mirat că am știut să fac aproape tot, în afară de ultimul subpunct, la care, oricum, am auzit că toți ne-am chinuit”, a spus o elevă.

„A fost destul de ușor. Mă așteptam să fie mai greu, pentru că și ieri, la Română, a fost destul de greu, nu m-am așteptat să fie așa greu, dar la Matematică a fost chiar OK, în afară de ultimul subpunct de la subiectul al treilea”, a spus o altă fată.

„Am dat la Istorie și a fost foarte bine, pot spune că am nimerit subiectele mai bine decât la Română. Acum, adevărul e că nici nu am stat să învăț foarte mult, am învățat săptămâna trecută, dar pentru Bac mă voi pregăti mult mai mult”, a spus a treia fată.

„S-au aliniat planetele la mine, azi! La Matematică a fost super, cel puțin pentru mine. Primele două subiecte le-am făcut brici. La subiectul al treilea, la primul exercițiu nu am știut să fac punctul b. La c am făcut ceva, dar era pentru departajarea între nouă și zece”, a spus un elev.

Chiar dacă nu vorbim de un examen, ci doar de un test care pregătește examenul de final de liceu, simularea de Bacalaureat are un rol extrem de important în vederea marelui test din vară.

Matematica și Istoria au fost probele obligatorii în funcție de profilul liceului. După Limba Română, de luni și proba obligatorie de marți a mai rămas proba la alegere în funcție de profil, care se va susține miercuri, 6 martie 2024.