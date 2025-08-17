search
Cele mai riscante meserii din România. Cum stăm în UE la capitolul accidente de muncă

Publicat:

În ultimii 16 ani, aproape 70.000 de accidente de muncă au fost înregistrate în România, potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică.

Aproape 70.000 de accidente de muncă au fost înregistrate în România FOTO: Shutterstock
Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, în România au fost înregistrate aproape 70.000 de accidente de muncă în ultimii 16 ani. Cele mai afectate domenii sunt construcțiile, comerțul cu amănuntul, transporturile și serviciile administrative și de suport, care includ activități precum curățenie, eliminarea deșeurilor, spălătorii și servicii conexe.

Conform Eurostat, România ocupă locul 11 în Uniunea Europeană după numărul accidentelor de muncă. „Cele mai scăzute rate standardizate de incidență au fost raportate în România și Bulgaria, la 58 și, respectiv, 81 de accidente de muncă nelocale la 100.000 de persoane angajate; trebuie menționat că aceste valori pot reflecta un grad relativ ridicat de subraportare”, se precizează în raport.

România ocupă locul 11 în Uniunea Europeană după numărul accidentelor de muncă FOTO: Eurostat
Accidentele sunt mai frecvente în rândul bărbaților decât al femeilor, ca urmare a sectoarelor economice în care aceștia lucrează în număr mai mare.

Bucureștiul, Brașovul și Timișul se află în topul județelor cu cei mai mulți angajați accidentați la locul de muncă.

București, Brașov și Timiș sunt zonele cu cei mai mulți accidentați la serviciu FOTO: Eurostat
Situația la nivelul Uniunii Europene

La nivel european, cele mai multe accidente de muncă mortale au loc în construcții, transport și depozitare, industrie prelucrătoare, precum și agricultură, silvicultură și pescuit. Împreună, aceste sectoare au reprezentat 65,6% din totalul accidentelor mortale și 43% din totalul accidentelor nelocale.

Aproape un sfert (22,9%) dintre accidentele mortale de muncă din UE s-au produs în construcții, urmate de transport și depozitare (15,6%), industrie prelucrătoare (15,2%) și agricultură, silvicultură și pescuit (11,8%).

În ceea ce privește accidentele nefatale, acestea au fost cel mai des întâlnite în industria prelucrătoare (18% din totalul UE), sănătate și asistență socială (15,8%), construcții (12,2%) și comerț (11,7%).

Europa

