Simulare Bac 2024. Elevă din Brașov: „Când am văzut subiectul trei, ne-a picat fața!“

Elevii brașoveni au fost surprinși total nepregătiți de subiectul de la simularea examenului de Bacaluareat. Cei mai mulți susțin că se așteptau la proză, nicidecum la poezia lui Lucian Blaga.

După cum a debutat simularea examenului de Bacalaureat, luni, 4 martie 2024, elevii brașoveni nu pot decât să spere că la examenul maturității din vară subiectele vor fi mult mai ușoare. Nu atât gradul de dificultate, cât mai ales faptul că nimeni nu se prea aștepta la subiectele care au picat, a făcut ca la finalul simulării elevii să iasă destul de îngrijorați pe poarta școlii.

„Prima zi a simulărilor scrise ale examenului de Bacalaureat s-a finalizat cu succes, fără a fi semnalate incidente în centrele de examen. Rolul simulărilor este acela de a evalua cunoștințele candidaților înainte de examenul propriu-zis, pe de o parte, dar și acela de a familiariza elevii cu rigorile unui examen și cu procedurile specifice”, a precizat Valentin Bucur, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Brașov.

Chiar la unul dintre liceele de top din Brașov, Colegiul Național Unirea, cu profil Uman, elevii de clasa a XII-a spun că au fost surprinși de subiecte și nu se așteptau să fie atât de dificil.

„Subiectul mi s-a părut OK la început, dar când am dat pagina mi-a picat fața când am văzut ce a picat la subiectul al treilea, nu m-așteptam deloc să ne dea poezie, mai ales poezia pe care ne-a dat-o. Lucian Blaga nu s-a mai dat de mult și n-am știut, n-am scris, dar sper ca până la Bac să o știu. Româna am cam neglijat-o, dar vedem la celelalte, mâine și poimâine, că acolo cred că o să fie un pic mai bine. Sper că în vară o să fie mai bine, adică să ne dea un roman, un basm, ceva, adică nu poezie”, a spus unul dintre elevii de la Colegiul Național Unirea.

„Ca nivel de dificultate mi s-a părut destul de greu. Cred că ne-a șocat pe toți subiectul trei, la care a trebuit să facem un eseu despre o poezie de Lucian Blaga. Cred că toți am scris „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, dar ne-a cam picat fața la toți când am văzut subiectul al treilea”, a spus o fată.

„Mi s-a părut destul de greu, pentru că dintre toate care credeam că o să pice fix la Blaga și la Riga Kripto nu mă gândeam că o să pice. Adică, eram sigură că o să ne dea proză, deci a fost greu, că n-am învățat. O să încep să învăț mai târziu, pentru că dacă învăț tot anul nu mi le amintesc pe toate. E bine să le repeți pe parcursul anului și la final să le înveți intensiv, dar nici asta nu am făcut”, a spus o altă elevă.

Simularea examenului de Bacalaureat 2024 a început luni, 4 martie 2024, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Potrivit calendarului simulărilor, acestea au loc în intervalul 4 – 7 martie 2024, iar elevii își vor afla rezultatele pe 15 martie 2024.

Notele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog, cu excepția cazului în care elevul sau părintele solicită în scris includerea lor.