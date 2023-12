România trimite în premieră doi patinatori viteză la Olimpiada pentru Tineret din 2024

Pentru prima dată în istorie, România trimite nu unul, ci doi patinatori viteză la Jocurile Olimpice pentru Tineret. Mai mult, cei doi sunt colegi de club la Brașov și este vorba despre un club privat, i-Talent.

România va fi reprezentată de patru sportivi la Jocurile Olimpice pentru Tineret de anul viitor, de la Gangwon, Coreea de Sud. Doi dintre aceștia sunt patinatori ai clubului brașovean i-Talent, Iulia Ionescu și Tudor Debu, pregătiți de antrenorul Marius Paraschivoiu.

De menționat că este pentru prima dată în istoria patinajului viteză românesc când un club privat trimite sportivi să reprezinte țara la o întrecere de asemenea nivel. Tudor Debu ne-a dezvăluit gândurile sale, la scurt timp după ce a îndeplinit baremul ca să poată merge în Coreea.

„Nu m-așteptam să mai am ocazia să fac baremele. Le-am făcut fix cu o zi înainte să plecăm din cantonament. La proba de 500 de metri, la care am făcut primul barem, în timpul cursei credeam că nu o să reușesc să-l fac, deoarece credeam că nu am dat chiar tot ce am putut. Cam la fel a fost și la proba de 1.500 de metri, dar până la urmă am scos baremele la ambele și am reușit un rezultat bun”, a declarat Tudor Debu.

Visul lui Tudor - Olimpiada seniorilor

Tânărul sportiv brașovean a spus că își dorește ca în viitor să obțină calificări și la Jocurile Olimpice, iar la Cupa Mondială să cucerească minim o medalie. Colega sa de club, Iulia Ionescu, este convinsă că practicarea unui sport este o experiență de viață deosebită.

„Sunt foarte onorată să reprezint România la Jocurile Olimpice pentru Tineret din această iarnă. A fost un proces foarte greu, dar, datorită antrenamentelor intense și întregii echipe, am reușit. Sper să fie totul bine și o să încerc să fiu la nivelul meu maxim când ajung acolo”, a spus Iulia Ionescu.

Cei doi sunt pregătiți de Marius Paraschivoiu care, în ciuda dificultăților întâmpinate din cauza faptului că există un singur patinoar, care trebuie împărțit de toată lumea, a reușit să clădească un club puternic, cu sportivi care ajung la asemenea performanțe.

O muncă de șase ani pentru calificare

„Muncim de șase ani pentru obiectivul acesta și ne bucurăm cu toții că am reușit să calificăm doi dintre sportivii noștri. Pentru prima dată în istoria României, patinajul viteză trimite doi sportivi la Jocurile Olimpice și, mai mult decât atât, ambii sunt de la clubul nostru, un club sportiv privat, clubul sportiv iTalent”, a precizat Marius Paraschivoiu, antrenor i-Talent Brașov.

Cei trei urmează să meargă într-un ultim cantonament la Inzell, în Germania, în 27 decembrie 2023, după care în 11 ianuarie 2024 va avea loc reunirea delegației României care va pleca la Gangwon, în Coreea și vor trebui să fie prezenți la București.

Pentru că în România nu există nici măcar un patinoar pentru patinaj viteză, cei doi se antrenează în Austria sau Germania. Din acest motiv este mult mai greu, deoarece trebuie să recupereze foarte mult la școală atunci când sunt acasă.

În plus, la Brașov există un singur patinoar care poate funcționa tot anul, motiv pentru care chiar și sportivii profesioniști ajung foarte greu să se antreneze, încât Iulia și Tudor se pregătesc pe gheață o singură zi pe săptămână. Cea mai mare parte a pregătirii lor se petrece pe uscat, astfel că este o adevărată minune calificarea la o asemenea competiție.