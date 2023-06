Noi „locatari” la Sanctuarul Libearty de la Zărnești. Pentru prima dată, ar putea veni și un urs din Italia

O ursoaică și cei trei pui ai ei au ajuns la Zărnești, din Dărmănești, Bacău. La Sanctuarul Libearty ar putea ajunge și o ursoaică din Italia care a ucis un tânăr ce făcea jogging

O ursoaică și cei trei pui ai ei au ajuns la Sanctuarul Libearty de la Zărnești. Președintele Asociației Milioane de Prieteni, Cristina Lapis, spune că locul urșilor este în pădure și la sanctuar vin doar cei care nu se pot descurca singuri.

„Am primit deja ursoaica din Dărmănești, cu trei puișori și se vede cât de rănită e ea la una dintre labe, șchioapătă, își târăște laba după ea. Probabil că a fost prinsă într-o capcană. Era și capsată la o ureche, așa cum se face la bovine, deci aparținea, cu siguranță, unui ocol silvic, care ar trebui să-și țină animalele pe teritoriul lui”, a declarat Cristina Lapis.

Un alt urs ar putea ajunge la Zărnești în perioada următoare. Este vorba despre o ursoaică din Italia, care a ucis un tânăr care făcea jogging pe un traseu de drumeții. În Peninsulă urșii sunt foarte rari, dar autoritățile italiene discută despre un eventual transfer al patrupedului în România.

Pentru prima dată ar putea veni un urs din Europa de Vest

„Am fost solicitați de către autoritățile din Italia să primim o ursoaică. Aceasta avea și pui, dar, în cele din urmă, puii au fost eliberați în natură. Noi n-am refuzat niciodată, de niciunde. Anul trecut am primit șase urși din Ucraina – pentru că erau în pericol – am primit din Albania, din Armenia, din Georgia pentru că urșii sunt peste tot urși. Dacă erau în pericol să fie uciși, i-am primit, așa cum și noi, românii, primi pe oricine care e în pericol și îi oferim ajutor”, a mai spus Cristina Lapis.

România are o populație de urși foarte mare, spre deosebire de alte țări europene, unde numărul acestor animale este foarte mic sau chiar nu mai există niciun exemplar. Italia este una dintre țările în care ursul nu a dispărut, dar numărul de exemplare nu este foarte mare.

Dacă ursul din Italia va fi sau nu adus la Zărnești vor decide ministerele de resort din cele două țări, care vor purta discuții în acest sens, în zilele următoare.