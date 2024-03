Mobilier urban realizat de elevi pentru ei, în Centrul Istoric al Brașovului. Ce aduce inedit

După ce au urmat cursurile Școlii de vară pentru arhitectură, mai mulți elevi brașoveni au făcut câteva bănci care să fie special create pentru tineri. Acestea sunt mobile și pot găzdui chiar și ore.

Mai mulți adolescenți brașoveni au realizat piese de mobilier urban, potrivite cu gusturile și necesitățile lor. Aceasta este provocarea care a fost lansată de programul HUB-IN pentru patru piațete din Centrul Istoric al Brașovului, la care tinerii au răspuns cu mult entuziasm. Și nu numai, deoarece obiectele rezultate în urma ideilor lor sunt unele foarte interesante.

„Ne-am dat seama că toate băncile sunt fie puse, așa, la perete, fie răsfirate prin toată piața și am găsit niște locuri unde ne-ar plăcea nouă să avem niște bănci, le-am fales și apoi ne-am gândit ce am putea aduce în plus față de băncile normale. Și ne-a venit ideea aceasta de bănci mobile, pe care le poți muta ca să stai mai aproape sau mai departe de ceilalți ocupanți ai băncii”, a explicat Cezar Șchiopu, unul dintre adolescenții care au realizat designul mobilierului urban.

Prietenul său, Răzvan Taină, a dezvăluit care a fost punctul de plecare în realizarea mobilierului.

„Am pornit de la ideea că trebuie să facem un loc unde să stea lumea, să poată să se așeze confortabil. Acestea au fost ideile de la care am pornit, iar aspectul nu a contat foarte mult”, a dezvăluit Răzvan Taină.

Ca să realizeze obiectele, tinerii au avut nevoie de ajutorul specialiștilor. Mai întâi au urmat cursurile unei școli de vară de arhitectură, după care, în urma stabilirii ideilor legate de cum trebuie să arate băncile și care dintre cerințe trebuie să le îndeplinească, specialiștii au realizat proiectele.

„Am creat, să zicem așa, o mică școală, care are ca idee amenajarea unor spații mai prietenoase în Centrul Istoric al Brașovului și, în special, miza cea mai mare era amenajarea unor spații prietenoase cu elevii și adolescenții, cu niște obiecte de mobilier care nu sunt foarte specializate, care, mai degrabă, sunt aproape niște locuri de joacă camuflate sau niște obiecte ludice, niște instalații urbane”, a explicat arhitectul Alexandru Belenyi, cel care i-a îndrumat pe tineri în realizarea proiectului.

Totul a plecat de la provocarea lansată de Agenția pentru Managementul Energiei și Protecția Mediului (ABMEE) Brașov.

„Pentru echipa noastră și pentru municipiul Brașov aș spune că e foarte important procesul din spate. Da, avem mobilier urban, avem ce ne-am dorit, ce au visat tinerii brașoveni, dar, mai important de atât, este că am putut finanța un proces în care ei au experimentat, s-au jucat, au testat ce înseamnă, efectiv, construcția unui obiect de mobilier urban, au înțeles ce înseamnă bugetarea, cum se aleg materialele, cum ofertezi, cum alegi un furnizor care să-ți producă acest mobilier și, mai mult decât atât, au înețels ce înseamnă administrația publică, cum se obțin avizele și tot ce înseamnă un proiect de la un capăt la altul”, a declarat Leea Mihăilă, reprezentanta ABMEE Brașov.

Băncile realizate de tineri sunt mobile și pot fi mutate astfel încât să formeze o linie dreaptă sau un cerc, în funcție de cum vor să socializeze cei care le ocupă. Astfel, în piațetele Sfântul Ioan, Brassai, Paul Richter și în fostul Târg al țoalelor de pe strada Castelului au fost montate astfel de bănci pe care se pot ține chiar și cursuri în aer liber.