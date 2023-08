La câți pasageri și-a propus aeroportul Brașov să ajungă în următorii ani. Punctele vulnerabile ale planului

Aeroportul Brașov vrea să ajungă la finele acestui an la 80.000 de pasageri, iar în 2026 la 420.000 de pasageri. Conducerea aeroportului se teme cel mai mult că programul ar putea rămâne redus.

Aeroportul Internațional Brașov Ghimbav și-a făcut un plan de obiective până în 2026 în ce privește numărul de pasageri, astfel încât să poată atinge aceste ținte. Astfel, anul acesta ar urma să fie îmbarcați și debarcați 80.000 de pasageri, în timp ce anul viitor cifra ar trebui să ajungă la 150.000.

Saltul de anul viitor ar putea părea mare, la prima vedere, deoarece de la 80.000 la 150.000 e aproape dublu. Să nu uităm, însă, că aeroportul a fost deschis anul acesta în 15 iunie, adică a funcționat doar jumătate de an, astfel că, de fapt, am putea vorbi chiar de un regres dacă nu ne-am gândi că în lunile în care Aeroportul Internațional Brașov a funcționat în acest an traficul nu a fost prea mare.

În schimb, în anul 2025 saltul dorit este unul evident, numărul de pasageri trebuind să ajungă la 270.000. Și în anul următor, 2026, este așteptată o creștere foarte mare, până la 420.000 de călători.

Venituri cu 5 procente mai mari în fiecare an

În această situație, și veniturile aeroportului vor crește. Potrivit conducerii acestuia, creșterea veniturilor va fi de 5% în fiecare an. De altfel, în aceștia ani se vor diminua și sumele oferite de autoritățile locale ca subvenție cu același procent de 5% pe an.

Pentru ca numărul de pasageri să poată crește, în planul de afaceri sunt prevăzute și investiții. O investiție care ar urma să reducă din cheltuieli este realizarea unui parc fotovoltaic, care ar trebui să fie gata în anul 2025.

Principala investiție este, însă, extinderea platformei de parcare a aeronavelor, pentru care anul viitor ar urma să fie finalizată etapa de proiectare şi de obţinere a avizelor, urmând ca în anii 2025 şi 2026 să se realizeze lucrările.

Amenințările la adresa aeroportului

De altfel, capacitatea limitată de parcare a aeronavelor (trei aeronave, în acest moment) este considerat un punct slab al aeroportului. Managememntul Aeroportului Internațional Brașov a stabilit și care sunt principalele amenințări care ar putea frâna dezvoltarea investiției.

În planul de administrare întocmit de conducerea Regiei Autonome Aeroportul Internaţional Braşov Ghimbav au fost identificate şi temerile conducerii, pe primul loc fiind posibilitatea ca programul să nu fie aprobat pentru prelungire sau modificare.

De asemenea, pe lista ameninţărilor figurează şi apropierea de aeroporturile Sibiu şi Târgu Mureş, instabilitatea politico-economică, creşterea preţurilor la carburanţi, ameninţarea războiului din Ucraina sau riscul apariţiei unor pandemii, însă acestea se numără printre temerile conducerii care pot fi controlate mai ușor.